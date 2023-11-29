Nordsjaelland, Fenerbahçe Maçı İçin Hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Nordsjaelland, kar yağışı altında yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Danimarka'nın Kopenhag bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının -6 derece olduğu Farum kasabasında Nordsjaelland ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Right to Dream Park'ta zemin temizleme çalışmaları da devam ediyor. Nordsjaelland'ın idmanı öncesinde zeminde biriken kar temizlense de yağışın etkisi ile saha yeniden beyaza büründü.