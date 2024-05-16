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Nizip Zeugma, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na galibiyetle başladı

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Açık alan hokeyinde Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de mücadele eden Nizip Zeugma, Danimarka'nın Slagelse HC takımını 5-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. İkinci maçta ise Portekiz temsilcisi Casa Pia AC ile karşılaşacak.

Açık alan hokeyinde Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de mücadele eden Nizip Zeugma, organizasyona galibiyetle başladı.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan şampiyonada A Grubu'nda yer alan Nizip Zeugma, ilk maçında Danimarka'nın Slagelse HC takımını 5-1 yendi.

Nizip Zeugma, ikinci maçında yarın Portekiz temsilcisi Casa Pia AC ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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