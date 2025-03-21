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Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi

Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
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Nijerya, Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. maçında konuk ettiği Ruanda'yı Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 yendi. Ev sahibi takım, bu sonuçla elemelerdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükselterek kendisine 4. sırada yer buldu.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 5. maçında Ruanda'ya konuk olan Nijerya, Victor Osimhen'in yıldızlaştığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

2 GOL DE OSIMHEN'DEN GELDİ

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 12. ve 45+4. dakikalarda Galatasaray forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen kaydetti. Osimhen, 78. dakikada yerini Arokodare'ye bıraktı.

Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi

OSAYI-SAMUEL DE İLK 11'DEYDİ

Ayrıca Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel de karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Osayi'nin yerine Alhassan oyuna dahil oldu.

GRUPTAKİ İLK GALİBİYET

Nijerya, bu skorla beraber gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükselterek 4. sırada yer aldı. Ruanda ise 7 puan ile 3. sıradaki yerinde kaldı. Öte yandan Nijerya, geride kalan 4 maçta ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 30 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de attığı 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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