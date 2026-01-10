Futbol: Afrika Uluslar Kupası
35. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, çeyrek finalde Cezayir'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Golcü futbolcu Victor Osimhen'in 47. dakikada ve Akor Adams'ın 57. dakikada attığı gollerle Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile karşılaşacak.
Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor