- Nihat Kırmızı: "Icardi'nin yerine başka oyuncu da olsa en az onun kadar büyük bir yıldız olacaktır"

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:

"Transfer komitesi Şampiyonlar Ligi kadrosu için son sürat çalışıyor"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılardaki geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Taraftar olarak baktığınızda Icardi'yi ben de çok istiyorum. İnşallah Galatasaray'da kalacaktır. Icardi'yi hepimiz çok seviyoruz. Seneye Galatasaray'da oynayacağına da inanıyorum ama onun yerine başka oyuncu da olsa en az Icardi kadar büyük bir yıldız olacaktır" dedi. Kırmızı, transfer komitesinin Erden Timur liderliğinde Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için hızla çalıştığını da dile getirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu, gelecek sezonki yapılanma ve birçok konu hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın bu yıl yaşadığı şampiyonluğun çok kıymetli olduğuna değinen Nihat Kırmızı, "Bu seneki şampiyonluk çok kıymetli. Tarihimizdeki diğer şampiyonluklar da çok kıymetli ama bu senenin kendine özgü özellikleri var. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Galatasaray da cumhuriyete her zaman sahip çıkmış bir camia olarak Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon oldu. Aslında şampiyonluğa en layık takım da Galatasaray'dı. Bu şampiyonluğu camiamıza yaşattık, bu anlamda çok mutluyuz. Bizim için çok önemliydi. Bunun yanında çok zor dönemden geçtik. Hepimizi derinden yaralayan deprem hadisesi yaşadık. Lige ara verildi, bazı takımlarımız ligden çekilmek zorunda kaldı. Zorlu bir dönemdi. Psikolojik olarak oyuncularımızın kendilerini toparlaması camiaların kendini toparlaması tüm kulüpler için aslında aynı şey söz konusuydu. Galatasaray burada profesyonelliğini camianın gücünü ön plana çıkararak daha çabuk toparlandı. Hatta deprem bölgesine ilk ve en çok yardım eden kulüp unvanını da taşıyor. Orayla bağımız hiç kopmadı. Sonsuza kadar o acıları yaşayan insanlarla beraber o acıları yaşayıp, elimizden geldiğince katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Son maçı Fenerbahçe ile oynayıp şampiyon olmak ayrı bir mutluluk ve gurur"

Son maçta Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk kupasını kaldırmalarının bu şampiyonluğu daha değerli kıldığını aktaran Kırmızı, "Diğer kulüplere baktığımızda iyi takımlar vardı. 14 maç üst üste kazanıyorsunuz puan farkı 5-6. 15-20 puan farkı olmasını beklersiniz ama fark 5-6. Çünkü rakipleriniz de kazanıyor. Onlar da iyi kadrolar kurmuş, iyi sonuçlar alıyorlar. Farkı bir türlü aşamıyorsunuz. Galatasaray'ın şöyle bir geleneği var. Son düzlüğe girdiğinizde Galatasaray 2. veya 3. ise genelde şampiyon olur. Liderse zaten şampiyon olur. Son düzlükte Galatasaray bu geleneğini reflekslerini yeniden harekete geçirdi. Son düzlükte de puan farkını aşarak Fenerbahçe ile 8, Beşiktaş ile 10 puan fark yaparak şampiyonluğu elde ettik. Bu şampiyonluğumuzun başka bir özelliği, ezeli rakibimize aynı zamanda ebedi dostumuz Fenerbahçe ile son maçı sahamızda oynayarak şampiyon olmak da camiamıza ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur yaşatmış oldu. O yüzden bu seneki şampiyonluğu ayrı bir yere koyuyorum. Yaşadığımız 23. şampiyonluğun, diğer kupalarımızın özellikle Avrupa kupalarımızın da değeri yeri hepsi birbirinden kıymetli. Bu seneki şampiyonluğun da ayrı bir yeri oldu hepimiz için" diye konuştu.

"Okan Hocamızın Galatasaray'da hep şampiyonluklar yaşamasını isteriz"

Sarı-kırmızılı kulübe sportif AŞ yöneticileri olarak transferde yardımcı olduklarını aktaran Nihat Kırmızı, "Dursun Başkan daha önce de bir başkanlık dönemi geçirdi. Çok tecrübeli yıllarca yöneticilik ve başkanlık tecrübesiyle bu dönemi çok iyi toparladı. Galatasaray geçen sezon istenmeyen sonuçla sezonu kapatmıştı. Sonrasında hoca değişikliği yönetim değişikliği ile zor bir süreçteydi ve zor bir başlangıç yaptı. Dursun başkan bu süreci çok iyi yönetti. Önemli bir yönetim kurulu oluşturdu. Bu yönetim kurulunun bir arada koordineli şekilde çalışmasını sağladı. Transfer komitesinin önemli transferler yapmasında özellikle Erden Bey'in de hakkını vermek lazım. Özellikle Metin Öztürk'ün çok katkıları var. Onun da hakkını vermek lazım. Dursun Başkan liderliğinde Metin Bey ve Erden Bey'in yoğun çabalarıyla bizler de onlara Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri olarak yardımcı olduk. Biliyorsunuz Sportif AŞ daha çok futbolla ilgileniyor. Futbol takımının kurulumu, gelişimi ve aynı şekilde Sportif AŞ'nin mali yapısını gözeterek icraatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu anlamda futbol takımımız önemli bir transfer sezonu geçirdi. Çok önemli bir teknik direktörle anlaştı. Bu bir riskti yönetimimiz başkanımız bir cesaret gösterdi. Okan Hocamızı belki de Türk futbolunun yıldızı olarak kazandırdık. Bundan sonraki süreçte Okan Hocamız çok uzun yılları inşallah hep Galatasaray'a hizmet etmesini Galatasaray'da hep şampiyonluklar yaşamasını isteriz ama geçmişte de Fatih Hocamızın örneğini gördüğümüz gibi belki Avrupa'da çok önemli takımlara gidip başarılı olacak belki Milli Takım'da sayısız başarılar Avrupa şampiyonlarında önemli başarılar elde edecek. Okan Hoca'yı çok seven bir Galatasaraylı olarak biz de bununla gurur duyacağız. Başka yerlerde yaşadığı Avrupa veya Milli Takım'da yaşadığı başarılarla gurur duyacağız. Kendi takımının lideri. Nasıl kulübün lideri başkanımızsa takımının da lideri Okan Hoca oldu. Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda transfer komitesi çok ciddi bir çalışma yaptı. Çok büyük yıldızları kulübümüze kazandırdı. Bu yıldızların nasıl maçlar kazandırdığını da hep beraber gördük. Sezon başına baktığımızda Gomis'in golleriyle Galatasaray bir aşama kaydetti. Sonrasında Icardi'nin, Mertens'in, Barış Alper'in Milli maçın da yıldızıydı bu arada. Kerem ve Barış Alper, milli takımımızın da vazgeçilmez oyuncuları haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Transfer komitesi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro için son sürat çalışıyor"

Galatasaray'ın, Avrupa kültürü olduğuna değinen Nihat Kırmızı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak kadro kurulması için destek vereceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu sezon önümüzde bir Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi ülkemizin itibari için, mali yapının sürdürülebilmesi için önemli. Sonuçta bizler birer spor kulübüyüz. Birer futbol takımıyız. Sponsorluk ve taraftar gelirlerimiz var ama bizim asıl işimiz futbol. Futboldan kazanç elde etmeliyiz. O statları doldurmanız lazım. Statları doldurmak için iyi oynamanız gerekiyor. İyi sonuçlar almanız gerekiyor. Avrupa'da başarılı olup, gelir elde etmemiz gerekiyor. Maçların çok izlenmesi gerekiyor ki yayın gelirleri arttırabilesiniz. Başarılı olunca da sponsorluk gelirleriniz artıyor. Bu yüzden geçmişte diğer kulüplerin aldığı başarısız sonuçlardan dolayı bu sene 3 eleme oynayacağız gruplara katılmak için. Galatasaray tecrübeli takım, daha önce de birçok ön elemeyi geçmiş gruplara katılmış takım. Hatta gruplardan çıkamadığı sezon UEFA Kupası'nı almış bir takım. Sonrasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile oynayıp kupayı almış takım. Galatasaray bunlara refleks olarak alışık başarıya her zaman aç. Başarıya koşan bir takım. Oyuncuların kim olduğunun önemi yok Galatasaray formasını giydiği zaman hepsi birer yıldız oluyor zaten. Sportif AŞ içinde Erden Bey'in de başında olduğu bir transfer komitemiz var. Transfer komitemiz de mevcut yıldızları korumak, Şampiyonlar Ligi seviyesinde başarılı olmak için de yeni bir kadro için son sürat çaba sarf ediyor. Bizler de yönetim kurulu olarak bu süreçte elimizden geldiğinde istekleri doğrultusunda destek oluyoruz."

"Icardi olmazsa en az onun kadar büyük bir yıldız olacak"

Kırmızı, sarı-kırmızılı taraftarların çok merak ettiği Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin durumunun sorulması üzerine, "Tüm yönetim kurulu üyelerimiz, tüm sponsorlarımız Galatasaray'a ciddi destek veriyor. Başarılı oldukça da aslında destekler de artıyor. Galatasaray'ın bir mali yapısı var, Bankalar Birliği anlaşması var, federasyona verdiğimiz taahhütler var. Yabancı oyuncu sınırı var. Kendi oyuncularımız var. Oynatabileceğiniz oyuncu sayısı var. Bunların hepsi bir bütün. Oyuncu oyuncu bakınca hepsini biz de isteriz. Taraftar olarak baktığınızda Icardi'yi ben de çok istiyorum. İnşallah Galatasaray'da kalacaktır. Bu bahsettiğim bir bütün olarak baktığımızda da orada birçok değişken var. Evet mutlaka herkes daha fazla destek olacaktır. Icardi'yi hepimiz çok seviyoruz. Seneye Galatasaray'da oynayacağına da inanıyorum ama onun yerine başka oyuncu da olsa en az Icardi kadar büyük bir yıldız olacaktır. Geçen sene Icardi geldiğinde birçok tartışmalar vardı. Özel hayatıyla ilgili hiç hoş olmayan, çamur atmalar oluştu. Sakat dediler, şu kadar zamandır oynamıyor dediler. 'Çok iyi oynasa Paris neden göndersin' dediler ama geldi, neler yaptığını gördük. Zaniolo geldiğinde rakip takım yöneticileri neler neler söyledi. İnsanlar kendi başarılarına bakacaklarına, bizim başarılarımızı engellemeye çalışmaları zaten onların başarısız olmasına neden oldu. Zaniolo da bence çok büyük bir yıldız. Önümüzdeki sen Galatasaray'a çok büyük hizmetleri olacak. Belki Galatasaray'a sonrasında önemli bir getiri kazandırarak başka bir yere gidecek. Olaya bir bütün olarak bakmak lazım. Tek bir oyuncu için değil, Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadro oluşması için elimizden gelen tüm desteği hem Sportif AŞ yöneticileri hem dernek yöneticilerimiz hem de tüm sponsorlarımız, taraftarlarımız elinden gelen tüm katkıyı sunacaktır" açıklamasında bulundu.