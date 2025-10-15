Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

A Milli Takım'ın Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçı Kontraspor YouTube kanalında yorumlayan Nihat Kahveci, son yıllarda izlediği en iyi milli performanslardan birini sergilediklerini söyledi.

Kahveci, "Rakip San Marino değil, Gürcistan gibi iyi oyunculara sahip bir takımdı. Seyircinin desteğiyle futbol dersi verdik. Herkes çok iyi oynadı, teknik heyetinden oyuncularına kadar alkışlıyorum. Helal olsun çocuklar, bizim çocuklar!" ifadelerini kullandı.

Oyunun genelinde Milli Takım'ın üstünlüğünü vurgulayan Kahveci, "2-0'dan sonra Gürcistan'ın umutlarını kırdık. 52 dakikalık bölümde son dönemin en iyi futbolunu oynadık. Bu futbolla İspanya deplasmanında da iyi sonuçlar alınabilir. Ancak topu rakibe verdiğimizde sıkıntılar başlıyor. Bizim topa sahip olmamız gerekiyor," dedi.

HAKAN VE ARDA'YA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in performanslarını ayrı bir parantezle değerlendirdi. Kahveci, "Maşallah, Hakan süper oynadı. Duran toplardan eskiden çok zorlanıyorduk, şimdi tam tersi. Hakan ve Arda'nın ortaları beni gerçekten heyecanlandırıyor" dedi.

BERKE ÖZER'E AĞIR SÖZLER: BURASI A MİLLİ TAKIM

A Milli Takım kampından izinsiz ayrıldığı iddia edilen Berke Özer hakkında konuşan Nihat Kahveci, oldukça sert ifadeler kullandı. Kahveci, "Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse, Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin açıklamasına göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım; herkesin koşarak geldiği, hayalini kurduğu yer. Bana söz verildi, izinle ayrıldım demiş ama öyle görünmüyor. Eğer izinsiz, kafasına göre gittiyse bu kabul edilemez" dedi.