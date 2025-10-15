Haberler

Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü
Güncelleme:
Nihat Kahveci, Türkiye'nin Gürcistan galibiyetini "yılların en iyi milli performansı" olarak yorumladı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'i övgüyle anan Kahveci, kampı terk ettiği iddia edilen Berke Özer'e sert tepki göstererek "Burası A Milli Takım, keyfine göre gidilmez" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçı Kontraspor YouTube kanalında yorumlayan Nihat Kahveci, son yıllarda izlediği en iyi milli performanslardan birini sergilediklerini söyledi.

Kahveci, "Rakip San Marino değil, Gürcistan gibi iyi oyunculara sahip bir takımdı. Seyircinin desteğiyle futbol dersi verdik. Herkes çok iyi oynadı, teknik heyetinden oyuncularına kadar alkışlıyorum. Helal olsun çocuklar, bizim çocuklar!" ifadelerini kullandı.

Oyunun genelinde Milli Takım'ın üstünlüğünü vurgulayan Kahveci, "2-0'dan sonra Gürcistan'ın umutlarını kırdık. 52 dakikalık bölümde son dönemin en iyi futbolunu oynadık. Bu futbolla İspanya deplasmanında da iyi sonuçlar alınabilir. Ancak topu rakibe verdiğimizde sıkıntılar başlıyor. Bizim topa sahip olmamız gerekiyor," dedi.

HAKAN VE ARDA'YA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in performanslarını ayrı bir parantezle değerlendirdi. Kahveci, "Maşallah, Hakan süper oynadı. Duran toplardan eskiden çok zorlanıyorduk, şimdi tam tersi. Hakan ve Arda'nın ortaları beni gerçekten heyecanlandırıyor" dedi.

BERKE ÖZER'E AĞIR SÖZLER: BURASI A MİLLİ TAKIM

A Milli Takım kampından izinsiz ayrıldığı iddia edilen Berke Özer hakkında konuşan Nihat Kahveci, oldukça sert ifadeler kullandı. Kahveci, "Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse, Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin açıklamasına göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım; herkesin koşarak geldiği, hayalini kurduğu yer. Bana söz verildi, izinle ayrıldım demiş ama öyle görünmüyor. Eğer izinsiz, kafasına göre gittiyse bu kabul edilemez" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCarsambali:

Ya bi sg gidin basimizdan..Hem adami cagirip hemde kadroya dahi almiyorsun...

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

oyuncu çok formda faransa ligi gibi dünyanın en iyi 4 liginden birinde banko oynayıp bir maçta 3 penaltıyı arka arkaya kurtarsaydım bende aynını yapardım

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

ya bi SG normal konuşman bile insanın kulaklarına zarar tiksindirici itici birde sesini yükselte yükselte konuşuyorsun düne kadar ağlayan kaleci GS ye transfer olunca 11 in değişmezi oluyor çıkın adaletsizliği savunun yalamalar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedat yakup:

ağzını yaya yaya Kahvehane masasında oturuyormuş gibi konuşması yok mu beni deli ediyor Adam Kadrodan çıkarılmış Takımda ekstra üç kaleci daha var adam ne yapacaktı kenarda maskotluk mu yapacaktı doğru olanı yapmış senin gibi Prim kavgası yapmamış çakma İspanyol NİHAT

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıturan kilic:

arda guler ovulecek kadar da oynamiyor, tamam güzel oyuncu ama daha da iyi olmasi lazim

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
