Niğde'de 3. Sınıf Öğrencilerine Spor Yetenek Taraması Yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Niğde'de 3. sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması testleri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Program çerçevesinde geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilmesi ve çocuklara spor kültürünün aşılanması, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının hedefleniyor.

Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri de sağlanıyor.

Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlayan projede öğrencilerin spora olan yatkınlıkları belirleniyor, test ve ölçümlere katılan öğrencilerin belli bir bölümü Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına davet ediliyor. - NİĞDE