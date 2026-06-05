Neymar dördüncü kez Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda

Brezilyalı forvet Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası için açıkladığı 26 kişilik kadroya dahil edildi.

Şu anda Brezilya'nın Santos takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 128 maçta 79 golle ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda fakat sakatlık sorunları nedeniyle 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda oynamadı.

2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında da Brezilya forması giyen Neymar dördüncü kez Dünya Kupası'nda yer almış olacak.

İtalyan Ancelotti, Rio de Janeiro'daki törende Neymar'ın adını açıkladığında taraftarlar sevinç çığlıkları attı.

Geçen yıl Brezilya'nın başına geçen 66 yaşındaki Ancelotti, "Neymar'ı tüm yıl boyunca analiz ettik. Son dönemde istikrara sahip olduğunu ve fiziksel durumunun iyi olduğunu gördük" dedi.

Liverpool'un son 10 maçını sakatlık nedeniyle kaçıran Alisson Becker, Manchester United'dan Casemiro ve Matheus Cunha, Newcastle'dan Bruno Guimaraes, Arsenal'den Gabriel, Brentford'dan Igor Thiago ve Bournemouth'tan Rayan ile birlikte kadroya seçildi.

Ancak Chelsea'nin forveti Joao Pedro, bu sezon Premier Lig'de 15 gol ve beş asistle takımının en golcü oyuncusu olmasına rağmen kadroya giremedi.

Kadroyu oluşturan diğer oyuncular arasında Real Madrid'den Vinicius Junior ve Barcelona'dan Raphinha'nın yanı sıra Real Madrid'den Lyon'a kiralık giden 19 yaşındaki forvet Endrick de yer alıyor.

Beş kez şampiyon olan Brezilya, 13 Haziran'da Fas, 20 Haziran'da Haiti ve dört gün sonra da C Grubu'ndaki son maçında İskoçya ile karşılaşacak.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Defans: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayımlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti