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Neymar, Al-Hilal'den ayrılmak için servet istiyor

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Al-Hilal, geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan ve bekleneni veremeyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesini feshetmek istiyor. 32 yaşındaki futbolcu, 1 yıl opsiyonu bulunan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshi için Suudi Arabistan ekibinden 65 milyon dolar talep etti.

2023 yılında PSG'den dünya futbol tarihine geçen rekor bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Neymar'ın takımdan ayrılacağı ve altyapısından yetiştiği Santos'a döneceği konuşulurken, yeni bir gelişme yaşandı.

FESİH İÇİN SERVET İSTİYOR

Portekiz basınından Globo'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Neymar ile yollarını ayırmak istiyor. Ancak özleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kontratında 1 yıllık opsiyon bulunan Brezilyalı yıldızın talebi işleri zorlaştırdı. 32 yaşındaki yıldız isim, sözleşme feshi için 65 milyon dolar talep etti. Neymar'ın "Takımdan ayrılmamı istiyorsanız 65 milyon dolar verin, gideyim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SANTOS'UN KİRALIK İSTEDİĞİ YAZILDI

Öte yandan geçtiğimiz gün Fabrizio Romano, Brezilya ekibi Santos'un altyapısında yetişen eski futbolcusu Neymar'ı geri getirmek için Al Hilal'e kiralama teklifi yaptığını öne sürmüştü. Haberde Santos Başkanı Marcelo Teixeira'nın, Neymar'ın babasıyla yakın ilişkisinin olmasının bu transferde önemli bir etken olarak görüldüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

Neymar, altyapısında yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer oldu. 2017 yılında 222 milyon euroluk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Brezilyalı yıldız, 2023 yılında ise 90 milyon euroya Al-Hilal'in yolunu tuttu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Al-Hilal'de geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle çok fazla forma şansı bulamayan Neymar, bu sezon sadece 2 maçta toplam 42 dakika süre alabildi. Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan ekinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.

SANTOS'TA TARİH YAZMIŞTI

Neymar, 2009-2013 yılları arasında Santos formasıyla çıktığı 225 maçta 136 gol atarak kulübün efsaneleri arasına girdi. Bu süreçte Brezilya Kupası'nı (2010) ve Copa Libertadores'i (2011) kazanan Neymar, hem kulübün hem de dünya futbolunun en unutulmaz yıldızlarından biri haline geldi.

Neymar, Al-Hilal'den ayrılmak için servet istiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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