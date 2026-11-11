Newcastle United Antrenörü Engin Yanova, Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını hedefliyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın antrenörü Engin Yanova, takımın teknik direktör Matthias Jaissle ile Asya Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa'da da şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 26 yaşında antrenörlük kariyerine başlayan Yanova, Bavyera Futbol Federasyonunda başantrenör ve alt yaş milli takımlarında antrenör olarak görev yaptıktan sonra eski bir futbolcusu vasıtasıyla yolu genç yaşta kazandığı başarılarla dikkat çeken Matthias Jaissle ile kesişti.

Almanya'daki konfor alanını bırakarak ailesinin de desteğiyle Al Ahli'deki kariyerine başladığını belirten Yanova, "Şöyle bir durum vardı: Suudi Arabistan'ın herhangi bir dönemine denk gelmedik. Yatırımın ve futbolcuların çok iyi olduğu bir döneme denk geldik. O zaman Roberto Firmino'yu almışlardı, Edouard Mendy'yi almışlardı. Riyad Mahrez vardı takımda. 'Bu adamları bir daha ben ne zaman göreceğim' dedim. Antrenör olarak onlarla çalışma fırsatını ne zaman yakalayacağım diye düşünürken Merih Demiral da geldi bizim takımımıza. Hatta onun transferini biz istemiştik. Üç yıl çok iyi bir futbolcu topluluğuyla çalışma fırsatı buldum ve o tecrübe inanılmaz. Gerçekten liderlik konusunda çok tecrübeler kazandık. O futbolcu grubunu nasıl yönlendiririz, onlarla beraber nasıl verimli çalışırız diye çok iyi tecrübeler yakaladık. Çünkü hoca olarak büyük isimlerden de öğreniyorsunuz." diye konuştu.

Teknik direktör Jaissle ile tanışmaları ve Newcastle United'daki sorumluluğunu anlatan Yanova, "İlk önce karakter olarak anlaştık. İnsan olarak birbirimizi tarttık çünkü eninde sonunda antrenör ekibi içerisinde bir aile oluyorsunuz. Çünkü çok zaman harcıyorsunuz. O konuda zaten hemen anlaştık. İlk gittiğim sene tek yardımcı antrenör bendim. Tabii daha çok sorumluluk almıştım. Şimdi ekibimiz büyüdü. Yanımda iki tane yardımcı antrenör daha var. Kaleci antrenörümüz var, analizciler var. Ben şu an ofansif oyuncularla ilgileniyorum. ve tabii santrforları ve kanatları özel olarak çalıştırıyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli antrenör, teknik direktör Jaissle ile uyumları ve karakter benzerlikleriyle ilgili soruya, "İkimiz de koç burcuyuz. O 5 Nisan, ben 6 Nisan'da doğdum. Onun için birbirimize çok yakınız. Evet, antrenör olarak karar vermek mecburiyetindesiniz. Karar ve eylem; yani hayatta olduğu gibi karar vermek çok önemli. ve tabii kendi karakterine uygun, kendi düşüncelerine ve felsefene uygun kararlar vermen lazım. ve o kararlarında insanın birazcık da inatçı olması lazım. Tabii bazı şeyleri mutlaka tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Ama antrenör olarak kendi yolunuzu çizmek için kararlı olmak şarttır." yanıtını verdi.

Yanova, kariyerinde kendisini 10 yıl sonra nerede görmek istediğiyle ilgili soru üzerine, "Umarım Matthias Hoca'yla beraber daha farklı başarılara imza atarız. İki tane Asya Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdık. İnşallah bir Avrupa Şampiyonlar Ligi kupası kaldırma fırsatımız olur. Ama ben hiçbir zaman 5-10 seneyi planlamıyorum. Her zaman gerçekçi bir şekilde bugünü yaşamaya çalışıyorum. Çünkü her şey nasip kısmet." diye konuştu.

"Fenerbahçe için Ali Koç'la görüşmem oldu"

Engin Yanova, Domenico Tedesco döneminde Fenerbahçe'nin teknik ekibine katılma konusunda kulübün o zamanki başkanı Ali Koç ile görüştüğünü söyledi.

Süreçte Tedesco ve o dönem sportif direktör olan Devin Özek'le görüştüklerini belirten Yanova, "Aslında daha çok Sayın Başkan Ali Koç'la bir görüşmem olmuştu. Ama bunların hepsi seçimden önceydi. Sonra seçimi başka bir taraf kazanınca teklif olayına bile girilmedi. Yani sırf bir fikir alışverişinde kaldı. O yüzden bana gösterdikleri değer için herkese çok teşekkür ederim. Ama küçük bir görüşmemiz olmuştu." ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımları'nda bir görev için de 3 yıl önce kendisiyle temas kurulduğunu aktaran Yanova, "Hamit Altıntop'la, Stefan Kuntz'la o dönem bir konuşmam olmuştu ama o da gerçekleşmedi." dedi.

"Zamana ihtiyacımız var ama Premier Lig zaman vermiyor"

Engin Yanova, Premier Lig'i dışarıdan takip etmekle içinde yaşamak arasındaki farkla ilgili soruya, "Birincisi tempo. Yani 22 futbolcunun sahadaki dinamizmi, oyun temposu, kuvvetli olmaları tabii futbolu daha farklı bir yönde etkiliyor. Suudi Arabistan'a baktığınız zaman, klas oyuncuların çoğu Suudi Arabistan'daydı. Ama tabii son dönemlerindeydiler. Mesela Benzemalar, Ronaldolar, Riyad Mahrezler. Ama buradaki oyuncuların hepsi tam prime dönemlerinde. Ona göre oyun kalitesi çok yüksek." yanıtını verdi.

Yanova, Newcastle United'ın yıldız isimleri Anthony Gordon, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali'nin takımdan ayrılması ve yeni dönemde kadro uyumunun yakalanmasında sabır-sonuç ilişkisini nasıl kurduklarıyla ilgili soru üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için şu an en önemli şey zaman; zamana ihtiyacımız var ama Premier Lig zaman vermiyor. Çünkü her hafta netice almak zorundasınız. Biz geldiğimizde ayrılıkların farkındaydık. Ama takıma biraz geç katıldık. İstediğimiz gibi sezon öncesini yaşayamadık. Biz geldikten iki hafta sonra Premier Lig başladı. Takımı tanımaya çalışıyoruz ve iyi yol aldığımızı düşünüyoruz. Kadro çok gençleşti. Yaş ortalaması çok genç ama bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü yapılan transferlerde gerçekten oyuncuların iyi bir kumaşı var. Onları şu an iyi bir konsept içerisinde, iyi bir strateji içerisinde geliştirmeye çalışıyoruz."

Kadronun genç olması nedeniyle lider eksikliği yaşandığı eleştirilerine katılmadığını belirten Yanova, "Dan Burn gibi, Fabian Schar gibi tecrübeli futbolcularımız var. Wissa gibi tecrübeli bir santrforumuz var. İki tür lider vardır: Bir performansıyla, bir de karakteriyle. Şu an mesela Lewis Hall'u izlemek lazım. Tekrar milli takımdan davet aldı. Genç yaşına rağmen sorumluluk alıyor ve performansıyla gerçekten bizi sevindiriyor. O gelecek dönemde mutlaka daha çok söz sahibi olacaktır." diye konuştu.

-"Ozan Kabak tekrar Premier Lig'de oynayabilir"

Engin Yanova, Türk futbolunun Premier Lig'de çok az futbolcuyla temsil edilmesiyle ilgili, " Biraz da kendimizi tanıtmamaktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bir de tercih meselesi. Herhalde sıcakkanlılığımız için daha çok güneye iniyoruz. Orada mesela İspanya futbolu ya da İtalya futbolu; belki bizim kültürümüz ve karakterimiz daha uygun olduğu için insanlar orada daha rahat edebilir. Tabii rekabetçi bir ortamda olmak istiyorsanız mutlaka Premier Lig tecrübesini yaşamanız lazım. Benim jenerasyonumda mesela bir Tugay Kerimoğlu var, Emre Belözoğlu var, Tuncay Şanlı var. Onlar Premier Lig'de oynadılar. Türk milletini ve Türk futbolcusunu iyi tanıttılar bence ve hala konuşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli antrenör, hangi Türk futbolcuları Premier Lig'de görmek isteyeceğiyle ilgili soru üzerine, "Kenan Yıldız şu an belki Premier Lig'e en yakın olanlardan. Çünkü temposuyla, fizik gücüyle, aldığı futbol eğitimiyle İngiltere'ye çok yakın. Onu ben Bayern Münih'ten beri takip ediyorum. İlk tanıştığımda 13 yaşındaydı. Gelişmesinden gurur duyuyorum. Arda Güler şu an dünyanın en iyi kulübünde oynuyor, Real Madrid'de. O da bir tercih. İstese o da İngiltere'de oynayabilir. Çünkü onun o yaratıcı futbolcu profili, belki de tüm dünyada çok nadir görülen bir oyuncu profili. Ferdi mesela, o da bizim gurur kaynağımız, Brighton'da çok iyi işler yapıyor. Ozan Kabak da Liverpool'da bir deneyim yaşadı. Belki o dönem çok gençti. Ama şimdi Hoffenheim'daki gösterdiği performansla tekrar Premier Lig'de oynayabilir diye düşünüyorum. Tabii 3 seneden beri tanıdığım için, Merih Demiral her takımda aslında oynayabilir. O savaşçı ruhuyla, mentalitesiyle her takıma faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız gerçekten Türkiye'deki taraftarı aratmıyor"

Newcastle United taraftarlarının Türk taraftarlara çok benzediğini kaydeden Yanova, "Ateşli bir taraftarımız var. İlk maçta Kevin Keegan'a çok büyük bir saygı gösterilmişti. O dönem rahmetli olmuştu. Onun için Liverpool maçı öncesinde statta büyük bir seremoni vardı. Orada gerçekten tüylerim diken diken oldu. Taraftarımız gerçekten Türkiye'deki taraftarı aratmıyor." dedi.

Yanova, Newcastle'da bir gününün nasıl geçtiğiyle ilgili soruyu, "Bir kere çok erken kalkıyoruz. Suudi Arabistan'da antrenmanlar hava şartlarından dolayı akşam olduğu için daha geç kulüpte olmaya biraz alışmıştık. Bu sefer sabah 6.30'da kalkıyoruz. Sabah erkenden toplantılarımız var, antrenman programlarını tekrar gözden geçiriyoruz. Saat 11'de antrenmanımız var. Ondan sonra öğle yemeğinden sonra tekrar toplantılarımız var, akşam 5'e, 6'ya kadar. 6'dan sonra yavaş yavaş tekrar eve gidiyoruz. O bir rutin oldu. Tabii 10 saatin üzerinde kulüpte geçiriyoruz. Bizim için normal." şeklinde yanıtladı.

Kendisini en çok neyin zorladığıyla ilgili soruya Yanova, "Açıkçası güneşin daha az olması. Çünkü her gün güneşle uyanmak gerçekten daha farklı bir hayat kalitesi. Onu üç sene yaşadık. Bu sefer daha karanlık vakitlerde ya da daha soğuk bir ortamda yaşamak tabii bizi biraz şaşırttı. Newcastle'a gelirken böyle bir şey olacağını biliyorduk. O da eninde sonunda bir tercihti. Aksan konusunda açıkçası ilk 2-3 hafta biraz zorlandım. Ama ondan sonra kulak alıştı. Onun için herkesle şimdi güzel bir muhabbet edebiliyorum." yanıtını verdi.

"Türkiye futbolunda gerçek bir değişiklik gerekiyorsa, o da liyakat"

Almanya'da uzun yıllar edindiği deneyim ve son olarak İngiltere'deki tecrübeleriyle Türk futbolunun gelişimi için atılması gereken adımlara değinen Yanova, "Ben her zaman şunu demişimdir: Kopyala-yapıştırla bu işler olmuyor. Yani bir ülkede iyi bir altyapı var; İspanya modeli diyelim ya da Almanya modeli, Fransa modeli o ülkeyi başarıya götürdüyse, illa ki o model Türkiye'de başarılı olmak mecburiyetinde değil. Türkiye'nin kendi coğrafyası var, kendi kültürü var ve ona göre bir proje, bir yapılanma gerektiğine inanıyorum. Ama futbolda önemli olan liyakat. Yani liyakatli insanlara önemli pozisyonları verdiğiniz zaman mutlaka başarı gelecektir. Onun için Türkiye futbolunda gerçek bir değişiklik gerekiyorsa, o da liyakat sahiplerine daha çok önem vermektir." diye konuştu.

Kaynak: AA