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Nefise Atalay Kamboçya'da Şampiyon Oldu

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Kamboçya'da düzenlenen organizasyona katılan Aydın'ın demir yumruğu Nefise Atalay, gösterdiği başarılı performansla şampiyon oldu.

Ringlerin kurdu Nefise Atalay, Kamboçya'da rakibini ezici bir üstünlükle yenerek şov yaptı. Kamboçya'da gerçekleştirilen 100 bine yakın kişinin takip ettiği büyük organizasyonda ringe çıkan Nefise Atalay, 54 kilogramda rakibini ezici üstünlükle yenerek şampiyon oldu. Büyük maçın hazırlığını Tayland'da tamamlayan Atalay galibiyet için çok mutlu olduğunu, sergilediği performansın herkes tarafından çok beğenilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

İlk hedefinin Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirten Atalay; "16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'nda çok daha iyi performans sergileyerek Dünya Şampiyonası'na katılmak ilk hedefim. Beni bu günlere getiren hocalarıma ve sponsorlarıma çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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