SPOR Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz

Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz"B Ligi'ne çıktık ama bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi de 6'da 6 yaparak grubu tamamlamak""Bunlar ilk defa yaşadığımız duygular""Sadece tavanda değil, tabanda yayılmasını istediğimiz bu işi...

Necla Güngör Kıragası: Kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz

"B Ligi'ne çıktık ama bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi de 6'da 6 yaparak grubu tamamlamak"

"Bunlar ilk defa yaşadığımız duygular"

"Sadece tavanda değil, tabanda yayılmasını istediğimiz bu işi büyütmek istiyoruz"

"Biz daha bu işin çok başındayız"

"Kısa vadedeki hedefimizi B Ligi'ne çıkarak tamamladık. Orta vadedeki hedeflerimizden bir tanesi B Ligi'nde oynayıp Play-Off'a kalmak"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)- A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Avrupa'daki ülkelere bakın, bir takım en az 3 maç oynuyor. Avrupa Şampiyonası'na gidiyor, kendi lig maçını oynuyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. O üst seviyeyi yakalamak için de işte bu bariyerleri aşmak lazım. Onları aşabilmek için de çok sağlam temellere oturtturmanız gerekiyor. Biz kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz. Herkese her zaman söylüyorum. Neden olmasın? Bir bakarsınız günün birinde Avrupa Şampiyonası'na 'merhaba' demişiz" dedi.

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçı kazanıp B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki son 2 maçını 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Litvanya ve 5 Aralık Salı günü Mersin'de Gürcistan ile oynayacak. Millilerde Litvanya ve Gürcistan maçları öncesinde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yapmış oldukları planlamanın karşılığını aldıkları için mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Necla Güngör, "4'te 4 yaparak B Ligi'ne çıkmış olduğumuz için çok mutluyuz. 3 senedir yaptığımız planlamanın karşılığını aldığımız için çok gururluyuz. Güzel bir oyuncu ekibi yakaladık. U15 Milli Takımı'ndan beri yetiştirdiğimiz oyuncuları şu anda A Takım'da birlikte görüyor olmak, onların birlikte oynadığını görmek ve bir başarı elde etmek yapılan yatırımların da karşılığını aldığımızı gösteriyor. O yüzden de geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Ama şu an 2 maçımız daha var. Litvanya'ya gideceğiz. Daha sonra da Mersin'e dönüp Gürcistan ile son maçımıza çıkacağız. Her şeye daha bitmedi. Evet B Ligi'ne çıktık ama bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi de 6'da 6 yaparak grubu tamamlamak. Şimdi onun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BUNLAR İLK DEFA YAŞADIĞIMIZ DUYGULAR"

Bu duyguları ilk defa yaşadığını söyleyen Güngör, "Çok mutlu ve gururluyum. 15 yıldır kadın futbolunun içerisinde yer alan bir teknik direktörüm. Bunlar ilk defa yaşadığımız duygular. Bazen insanlar diyor ki 'neden bu kadar mutlusun?' Bu iş yayılıyor. Yapmış olduğumuz işin karşılığını aldığınızı gösteren bir durum. Nasıl yaptığınız yemek beğenildiği zaman mutlu oluyor ve daha şevkle çalışıyorsunuz, bizde de aslında öyle. Yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını seyircilerimiz ile paylaşıp, oradan da kazanıp gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu da daha fazla çalışmayı tetikliyor. O yüzden de tabii ki keyifli bir durum" diye konuştu.

"BİZ SADECE TAVANDA DEĞİL, TABANDA YAYILMASINI İSTEDİĞİMİZ BU İŞİ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kadın futboluyla ilgili önemli projeler ürettiğini belirten Kıragası, "Buradan da sizin aracılığınız ile söyleyeyim. Ülker projemiz 20 Aralık'a kadar devam edecek. 2009, 2010 ve 2011 doğumlu kız çocuklarımız futbol oynasın ya da oynamasın, sadece 'ben futbol oynamak istiyorum' diyen tüm kız çocuklarımız verilen linklerdeki adreslere gidip, oraya videolarını yükledikleri zaman, bizler Türkiye Kadın Milli Takım heyetleri olarak oturacağız ve onları izleyeceğiz. U15 Milli Takım kadromuza dahil edeceğiz. Biz sadece tavanda değil, tabanda yayılmasını istediğimiz bu işi büyütmek istiyoruz. Havuzumuzu büyütmek istiyoruz. Yaş grubu itibariyle de U14, U15 yaş grubuna uyan grubu bir an önce alıp onları da yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ DAHA BU İŞİN ÇOK BAŞINDAYIZ"

Henüz işin çok başında olduklarını, sürekli şampiyonalarda yer alan takımlara bakıldığı zaman bir istikrar gördüklerini, kendilerinin de bu adımları yavaş yavaş attığını dile getiren A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Avrupa Şampiyonası neden olmasın? Bu sizin vermiş olduğunuz yatırım ve yatırımın karşılığını alacağınız bir süreç. Biz daha bu işin çok başındayız. Avrupa'daki ülkelere ve sürekli şampiyonalara katılan ülkelere baktığınız zaman bir istikrar görüyorsunuz. Önce adım adım gidiyoruz. Bizim kadın futbolu stratejimizde de bir adımlama var. Bir hedef belirledik. Şimdi kısa vadedeki hedefimizi B Ligi'ne çıkarak tamamladık. Orta vadedeki hedeflerimizden bir tanesi B Ligi'nde oynayıp Play-Off'a kalmak. Bir Play-Off'a kalmak demek A Ligi'ndeki takımlar ile mücadele etme noktasına gelmek demek. İşte böyle yavaş yavaş, ayaklarımızı yere sağlam basarak belli hedeflerimiz var. Oyuncu grubumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Ligin kalitesi çok önemli. Bu sene ligimizi çok erken başlattık. Oyuncularımız çok ciddi bir maç periyodundan geçiyor. Ona adapte oluyorlar. Kendilerini ister istemez çok yıprattığımız da bir süreç var. Çünkü her ay 2 tane maç oynuyorlar milli takımda. Daha sonra takımlarına gidiyorlar. Bu bizim oyuncularımızın ilk kez karşılaştığı bir durum. Avrupa'daki ülkelere bakın, bir takım en az 3 maç oynuyor. Avrupa Şampiyonası'na gidiyor, kendi lig maçını oynuyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. O üst seviyeyi yakalamak için de işte bu bariyerleri aşmak lazım. Onları aşabilmek için de çok sağlam temellere oturtturmanız gerekli. Biz kadın futbolunda sağlam temeller ata ata devam ediyoruz. Herkese her zaman söylüyorum. Neden olmasın? Bir bakarsınız günün birinde Avrupa Şampiyonası'na 'merhaba' demişiz" ifadelerini kullandı.