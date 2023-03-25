Ne yaptın sen Orkun! Topu resmen iğne deliğinden geçirdi
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A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Orkun Kökçü, Ermenistan ağlarına gönderdiği golle izleyenleri mest etti. Ceza sahası dışından rakibi avlayan Orkun, topu adeta iğne deliğinden geçirdi.
A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda oynadığı Ermenistan karşılaşmasının ilk yarısı istediğimiz gibi geçmedi.
OZAN KABAK'LA ÖNE GEÇTİLER
Ermenistan, maçın 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu gol, Ermenistan'ın Türkiye karşı tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
ORKUN'DAN MÜKEMMEL GOL
Ermenistan karşısında üstünlük kurmakta zorlanan Ay-Yıldızlı takımımız, kilidi Orkun Kökçü ile açtı. Ceza sahası dışında etrafı kalabalıkken dar bir açıdan kaleciyi avlayan Orkun, nefis bir golle skora dengeyi getirdi. Orkun'un golü sosyal medyada büyük övgü aldı.