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Ne yaptın sen Orkun! Topu resmen iğne deliğinden geçirdi

Spor Haberleri

Ne yaptın sen Orkun! Topu resmen iğne deliğinden geçirdi

A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Orkun Kökçü, Ermenistan ağlarına gönderdiği golle izleyenleri mest etti. Ceza sahası dışından rakibi avlayan Orkun, topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda oynadığı Ermenistan karşılaşmasının ilk yarısı istediğimiz gibi geçmedi.

OZAN KABAK'LA ÖNE GEÇTİLER

Ermenistan, maçın 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu gol, Ermenistan'ın Türkiye karşı tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Ne yaptın sen Orkun! Topu resmen iğne deliğinden geçirdi

ORKUN'DAN MÜKEMMEL GOL

Ermenistan karşısında üstünlük kurmakta zorlanan Ay-Yıldızlı takımımız, kilidi Orkun Kökçü ile açtı. Ceza sahası dışında etrafı kalabalıkken dar bir açıdan kaleciyi avlayan Orkun, nefis bir golle skora dengeyi getirdi. Orkun'un golü sosyal medyada büyük övgü aldı.

Ne yaptın sen Orkun! Topu resmen iğne deliğinden geçirdi

Ne yaptın sen Orkun! Topu resmen iğne deliğinden geçirdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Orkun Kökçü Ermenistan Spor Haberler

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