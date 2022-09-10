Ne yaptın Emirhan! Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını sinirden çılgına çevirdi

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, sahasında Torino'yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 89. dakikada Brozovic ile bulduğu galibiyet golünde, Torino'nun Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan'ın hatası sosyal medyada gündem oldu.