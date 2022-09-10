Ne yaptın Emirhan! Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını sinirden çılgına çevirdi
Spor Haberleri
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, sahasında Torino'yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 89. dakikada Brozovic ile bulduğu galibiyet golünde, Torino'nun Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan'ın hatası sosyal medyada gündem oldu.
Inter ile Torino, İtalya Serie A'nın 6. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
EMİRHAN İLKHAN'DAN BÜYÜK HATA
Mücadelede Inter'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Marcelo Brozovic kaydetti. Hırvat yıldızın attığı golde Torino'nun Beşiktaş kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan'ın ihmali sosyal medyada gündem oldu. 69. dakikada oyuna giren genç yıldız, maçın son anlarında gerçekleşen pozisyonda ceza sahası içerisinde vurabileceği topa ayağını uzatmadı ve direk dibinden Brozovic golü buldu.
INTER, SERIE A'DA 4. SIRADA
Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Torino'da Emirhan İlkhan ise 69. dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından Inter 12 puanla 4. sırada yer aldı. Torino 10 puanda kaldı.