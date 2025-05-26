Nazlı Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Nazlı Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda Tarih Yazdı
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Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, Türkiye cimnastik tarihinde ilk kez kadınlarda genel tasnif finallerine katılmaya hak kazandı. Milli takım, organizasyonda 145.697 puan alarak 16. sırada yer aldı.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Nazlı Savranbaşı, Türkiye cimnastik tarihinde ilk kez kadınlarda genel tasnif finallerine katılmaya hak kazandı.

Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen organizasyonun ilk gününde kadınlar takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı.

Asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde serilerini sunan Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Ceren Biner, Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan'dan oluşan Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, organizasyonda 145.697 puan alarak 16. oldu.

Genel tasnif elemelerinde ise Nazlı Savranbaşı, 49.233 puan alarak ilk 24 sporcu arasına girmeyi başardı. Nazlı, bu sonuçla Türkiye cimnastik tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyük kadınlarda genel tasnif finallerine katılmaya hak kazanan isim oldu.

Cem Volkan Yavaş: "Büyük bir başarı"

Milli takım antrenörlerinden Cem Volkan Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak elemeleri tamamladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2027 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 13'ün içerisinde yer almak istiyoruz. Ancak 2027'de ilk 8 ülke içinde yer almayı hedefliyoruz. Orada da takım olarak dünya şampiyonasına gitme kotası elde edeceğiz. Dünya Şampiyonası'nda da olimpiyatlara daha fazla kota alabilme savaşı vereceğiz. Adım adım ilerliyoruz. Bunu yapabileceğimize de inanıyorum. Bireysel olarak da başarılarımız var. Nazlı Savranbaşı, genel tasnif finaline kaldı. İlk defa kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nda 24 finalinde yarışacağız. Bu gerçekten büyük başarı o yüzden mutluyuz. Yarın erkeklerin başarılarına göre karışıkta da finale kalabiliriz."

Milli takım antrenörlerinden Göksu Üçtaş Şanlı da Avrupa Şampiyonası'na gelene kadar güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek "Kızlar ellerinden geleni yaptı. Burada çok güzel bir takım olduk. Yarışmanın sonuna kadar herkes birbirine destek oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Heyecanlıyız. İnşallah finallerde de iyi performans göstereceğiz." diye konuştu

"Emeklerimin karşılığını aldım"

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, takım olarak güzel mücadele sergilediklerini dile getirdi.

Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Nazlı, şunları söyledi:

"Bundan sonra da adım adım ileri gideceğiz. Finallerde olduğum için mutluyum. Çok güzel bir duygu. Birkaç yıl önce çok zor bir dönem geçirdim ama geri döndüm. Uzun zamandır bunun için çalışıyordum. Emeklerimin karşılığını aldım."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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