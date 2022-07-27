Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Napoli'nin Fenerbahçe'den 18 milyon euroya kadrosuna kattığı Kim Min-Jae için sarı-lacivertlilere ödemeyi yarısı sezon başı, yarısı sezon sonu olmak üzere iki taksitte yapacak olması taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarı neden tek kalemde ödemenin yapılmadığını merak ederken, kulübün iyi futbolculara imza attırması için bu gelirin hepsine ihtiyacı olduğunu savundu.

 - Güncelleme:

Geçen sezon harikalar yaratan Kim Min-Jae, 3 milyon euroya geldiği Fenerbahçe'den serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroya Napoli'ye transfer oldu. Güney Koreli futbolcu için İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye uyguladığı ödeme planı ise sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Napoli, Kim Min Jae'nin serbest kalma bedelinin yarısını sezon başı, yarısını sezon sonu olmak üzere iki taksitte ödeyecek. Bu bilgi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken ödemenin neden iki taksitte yapıldığı merak konusu oldu. Taraftarlar tüm paranın tek kalemde alınması ve bunu Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerde kullanılması gerektiğini savundu.

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kim Min-Jae Fenerbahçe Napoli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title