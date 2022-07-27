Napoli'nin Kim Min-Jae transferindeki ödeme planı, Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Geçen sezon harikalar yaratan Kim Min-Jae, 3 milyon euroya geldiği Fenerbahçe'den serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroya Napoli'ye transfer oldu. Güney Koreli futbolcu için İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye uyguladığı ödeme planı ise sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Napoli, Kim Min Jae'nin serbest kalma bedelinin yarısını sezon başı, yarısını sezon sonu olmak üzere iki taksitte ödeyecek. Bu bilgi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken ödemenin neden iki taksitte yapıldığı merak konusu oldu. Taraftarlar tüm paranın tek kalemde alınması ve bunu Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerde kullanılması gerektiğini savundu.