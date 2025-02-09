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İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

Adana Demirspor sahadan çekildi, Sarıgül çılgına döndü

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 34. dakikasında sahadan çekildi. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine, "Nereden talimat aldın çekiliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 11. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı atışına tepki göstererek 34. dakikada sahadan çekildi.

CHP'Lİ MUSTAFA SARIGÜL'DEN TEPKİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Adana Demirspor'a tepki gösterdi. Adana Demirspor yönetimine seslenen Sarıgül, "Nereden talimat aldın çekiliyorsun?" diye sordu.

Mustafa Sarıgül'den 'çekilme' tepkisi: Adana Demirspor talimatı kimden aldın?

"NEREDEN TALİMAT ALDIN?"

Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim. Yöneticilik yaptım. Adana Demirspor, madem penaltı değilse o anda niye çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın çekiliyorsun? Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır."

Adana Demirspor sahadan çekildi, Sarıgül çılgına döndü
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısedat aslan:

Helal olsun mustafa başkanım doğru konuşuyorsun

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Haber Yorumlarıknn_karani:

sen git adamını şey yap sen hiç konuşma Sarıgül

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Haber Yorumlarıbucak_04:

korumana sor o bilir;)

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Haber YorumlarıYetgin Kök:

bu sefer çok doğru söyledin başkan

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