Adana Demirspor sahadan çekildi, Sarıgül çılgına döndü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 11. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı atışına tepki göstererek 34. dakikada sahadan çekildi.

CHP'Lİ MUSTAFA SARIGÜL'DEN TEPKİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Adana Demirspor'a tepki gösterdi. Adana Demirspor yönetimine seslenen Sarıgül, "Nereden talimat aldın çekiliyorsun?" diye sordu.

"NEREDEN TALİMAT ALDIN?"

Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim. Yöneticilik yaptım. Adana Demirspor, madem penaltı değilse o anda niye çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın çekiliyorsun? Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır."