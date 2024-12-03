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Muş'ta Milli Atletlerden Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıkları

Muş'ta Milli Atletlerden Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıkları
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Muş'ta, 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Atletizm Avrupa Kros Şampiyonası için hazırlanan milli atletler, soğuk havada çalışmalarını sürdürüyor. Antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlar ile sporcular, zorlu hava koşullarına rağmen başarı hedefliyor.

Muş'ta Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanan milli atletler, çalışmalarını soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Muş 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde soğuk havaya rağmen 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek olan Atletizm Avrupa Kros Şampiyonası hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uzman antrenörlerin gözetiminde çalışmalarını sürdüren sporcular soğuk havaya rağmen hazırlıklarına devam ederek Avrupa şampiyonasında derece hedefliyor.

Uzman antrenörler eşliğinde çalışan Milli Atlet Derya Kunur ve Elif Akçiçek, zorlu hava şartlarına rağmen performanslarını artırmak için yoğun çaba göstererek hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 15 yıldır atletizm antrenörlüğü yapan Naim Koçlardan, "İlimize birçok milli sporcu ve Türkiye şampiyonu kazandırdık. Şu an soğuk havalara rağmen, eksi 10 dereceyi bulan zorlu şartlarda çocuklarla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında Antalya'da Avrupa Kros Milli Takım Seçmeleri yapıldı. Bu yarışmada iki sporcumuz milli takıma girmeyi başardı. Genç kadınlarda Elif Akçiçek, büyük kadınlarda ise Derya Kunur seçilerek milli takım listesine yazıldı. 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda hem bizleri hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyoruz. Tüm zorlu şartlara rağmen herhangi bir mazeret üretmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ülkemize büyük başarılarla dönüp bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Genç kadınlarda koşacak olan Milli Sporcu Elif Akçiçek ise "Varto'da yaşıyorum ve dört yıldır atletizmle ilgileniyorum. 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek U20 Avrupa Şampiyonası'nda koşacağım. Orada, ilimi ve ilkelerimi yeni bir şekilde temsil etmek istiyorum. Soğuk hava ve çamurlu zeminlere rağmen, kalbimizi küçültmeden kararlılıkla antrenman yapıyoruz. Zorlu şartlar altında bu şampiyonada yer almak benim için büyük bir gurur kaynağı olacak" şeklinde konuştu.

Muş'un Altınova beldesinde yaşayan Milli Sporcu Derya Kunur da, "12 yıldır spor yapıyorum. 8 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazandım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için Muş'taki zorlu kış şartlarında, çamurlu ve yağmurlu havalarda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen antrenmanlarımızı kararlılıkla tamamladık. 4 Aralık'ta kampa katılacağız ve hazırlıklarımızı orada sürdüreceğiz. İnşallah 8 Aralık'ta güzel bir sonuç elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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