Muş'ta Gençler Sporla Buluşuyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçe gençliğinin sporla buluşturulması ve yönlendirilmesi amacıyla her türlü projeyi destekleyeceklerini belirterek, "Gençlerimiz bizim için çok önemlidir ve onların en iyi şekilde eğitilmesi de bizim görevimizdir" dedi.

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan ve Muş İl Futbol Temsilcisi Aytaç Koyuncu, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'ı ziyaret ederek atkı hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, kaymakamlık olarak ilçedeki sporculara gereken desteği verdiğini söyledi. Türkan ve ekibine teşekkür eden Ocak, sporun gelişmesine ve ilçede başarılı sporcuların yetişmesine önem verdiklerini aktardı. Bulanık'ta sporun geçmişte elde ettiği başarıları öğrendiğinde çok sevindiğini belirten Kaymakam Ocak, imkanlar dahilinde ilçe sporuna da yardımcı olacaklarını söyledi. İlçe gençliğinin sporla buluşturulması ve yönlendirilmesi amacıyla her türlü projeyi destekleyeceklerini kaydeden Kaymakam Ocak, "Bulanık gençlerin daha önce çeşitli başarılar elde etmesi bizi sevindirmiştir. Bu başarının yeniden yakalanması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması amacıyla sportif faaliyetlere yönlendirilmesi gerekiyor. Biz kaymakamlık olarak imkanlarımızın el verdiği kadarıyla gençlerimize her türlü desteği sağlamaya çalışacağız. Çünkü gençlerimiz bizim için çok önemlidir ve onların en iyi şekilde eğitilmesi de bizim görevimizdir. Şimdiden ilçe sporuna başarılar diliyorum" dedi.

Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan, özellikle kaymakamların spor ve spor kulüplerine destek vermesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Öncelikle kaymakamımızın spor tesisleri ve spor kulüplerine verdiği desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü ilçelerimizde ciddi anlamda sportif faaliyet eksiklikleri bulunmaktadır. Bunların giderilmesinde en fazla kaymakamlarımızın desteği ve gayreti ile giderilmektedir. Kaymakamlarımızın sunmuş olduğu destekler ayrıca ilçe gençleri içinde büyük bir fırsattır. Destek veren ve spora önem veren herkese teşekkür ediyoruz. Sağlam kafa sağlam vücut, spor yapan insanlarda olur. Ülkemiz dünyanın en genç nüfusuna sahip ve bu gençlik potansiyelinin harekete geçmesi gerekiyor. Bu da ancak sporla olur" diye konuştu. - MUŞ