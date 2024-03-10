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Muş BESK Son Maçını Kazandı Ama Alt Lige Düştü

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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş BESK, Kardemir Karabük Tekerlekli Basketbol takımını mağlup etti ancak alt lige düşmekten kurtulamadı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi son haftasında Muş BESK sahadan galip ayrıldı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Muş BESK, evinde Kardemir Karabük Tekerlekli Basketbol takımını 52-50 mağlup etti. Muş BESK sezonun son maçını kazanmasına rağmen bir alt lige düşmekten kurtulamadı.

Karşılaşma sonrasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü başkanı Bedri Korkmaz, "Geçen hafta deplasmanda oynadığımız HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü karşılaşmasını, bu hafta evimizde ağırladığımız Kardemir Karabük Tekerlekli Basketbol takımını maçlarından aldığımız galibiyetlerle ligi tamamladık. Her zaman engellilerin yanında olan engellilerin her sorunu ile bire bir ilgilenen başta sayın valimiz Avni Çakır'a, eşi hanımefendi Bahar Çakır'a, her maçımızda yanımızda olan Cumhuriyet Başsavcımız sayın Hüseyin Kantar'a ve her yanımızda maddi manevi yer alan İş İnsanlarımız Zal Rüstem Yamaç, Murat Bozyel ve Yavuz Yavuz'a bu galibiyetlerimiz armağan ediyoruz. Destek varsa engel yoktur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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