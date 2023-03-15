Murat Sancak sosyal medyadaki hareketleriyle kafaları karıştırdı: Pazar gününü bekleyin

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabının açıklama bölümüne yeni bir not ekledi. Instagram'a eklediği notla akılları karıştıran Sancak, "Ayrılıklar bazen helalleşmedir" notunu düştü. Bu not Sancak'ın istifa edeceğinin sinyallerini verdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağına dair sinyaller verdi. Sancak, sosyal medyada Adana Demirspor'u takipten çıkarken bio'suna 'Ayrılıklar bazen helalleşmedir' yazdı. Sancak'ın bu hareketi istifa edeceğine yoruldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Sancak, istifa iddialarına ilişkin sorulan soruya, "İstifa edeceğim demiyorum. Pazar gününü bekleyin, açıklama yapacağım" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADAKİ HAREKETLERİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Instagram profiline "Ayrılıklar bazen helalleşmedir" şeklinde not ekleyen Murat Sancak, başkanlığı bırakacağı yönündeki söylentileri arttırdı.

ADANA DEMİRSPOR'U TAKİPTEN ÇIKTI

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştıran Sancak, bu kez 5 yıldır başkanlık görevini yürüttüğü Adana Demirspor'u sosyal medyada takipten çıkarken, biosuna 'Ayrılıklar bezen helalleşmedir' yazması gündeme bomba gibi düştü.