Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti

Güney Sudan doğumlu genç basketbol fenomeni Khaman Maluach, 2025 NBA Draftında Houston Rockets tarafından seçilmesine rağmen, draft sonrası gerçekleşen bir takasla Phoenix Suns'ın yolunu tuttu. Mülteci kampından dünyanın en prestijli basketbol ligine uzanan hikayesinde yeni bir sayfa açan Maluach, yeni sezonda Arizona ekibinde forma giyecek.

UGANDA'DAN NBA ACADEMY'E

Çocukluğunda ülkesindeki çatışmalardan kaçarak ailesiyle birlikte Uganda'ya mülteci olarak sığınan Maluach'ın hayatı, yeteneğinin bir mülteci kampında keşfedilmesiyle değişti.

Bu keşif, onu önce NBA'in "Basketball Without Borders" kampına, ardından kıtanın en iyi genç yeteneklerini yetiştiren Senegal'deki NBA Academy Africa'ya taşıdı.

16 YAŞINDA FIBA DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Maluach'ın yıldızı, akademideki gelişimiyle hızla parladı. Fiziksel olgunluğu ve potansiyeli ile dikkati çeken Maluach, henüz 16 yaşındayken 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Güney Sudan Milli Takımı kadrosunda yer alarak, turnuvanın en genç oyuncularından biri oldu.

Bu erken milli takım deneyimi, onun yüksek seviyede oynayabileceğinin en büyük kanıtıydı.

DUKE'DA ÇİFT HANELİ PERFORMANS

Genç oyuncu, NBA Academy Africa'daki başarılı performansının ardından, kolej basketbolunun devlerinden Duke Üniversitesi'nin (Blue Devils) yolunu tuttu.

2024-2025 sezonunda Duke için oynadığı çaylak yılında, fiziksel varlığı, ribaund ve özellikle blok yeteneğiyle dikkati çekti. Maluach, maç başına çift haneli sayı ve ribaunt ortalamaları yakalayarak, bir sezon sonra NBA Draftı'na girmek için gereken olgunluğu gösterdi.

DEV TAKASIN PARÇASI

NBA'nin 2025 yazının en büyük hareketlerinden biri olan Kevin Durant takası, Maluach'ın da kaderini değiştirdi.

Houston Rockets, Phoenix Suns ve Brooklyn Nets'in dahil olduğu üçlü takasta; Kevin Durant, Brooklyn Nets'ten Houston Rockets'a geçerken, Devin Booker ve Jalen Duren, Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a katıldı. Houston Rockets'ın 13. sıra draft hakkı olan Khaman Maluach ve çoklu gelecek birinci tur draft hakkı ise Phoenix Suns'a geçti.

Bu takas sonucu, draft gecesi Rockets şapkası takan Maluach, resmen Phoenix Suns'a katıldı.

SUNS'IN GENÇLEŞEN KADROSUNDA SAVUNMANIN DİREĞİ

Phoenix Suns, yıldız basketbolcu Kevin Durant takasının ardından kadrosunu yeniden şekillendirirken, Khaman Maluach gelecek için önemli bir yatırım olarak lanse edildi.

2.18 metrelik boyu, uzun kolları ve etkileyici hareketliliğiyle iyi bir savunmacının ihtiyacı olan her şeye sahip olan Maluach'ın, Suns'ın gençleşen kadrosunda önümüzdeki yıllar için kritik bir savunma ve ribaunt gücü olması bekleniyor.

NBA DRAFTINDA SEÇİLEN EN GENÇ AFRİKALI

Maluach, dün gece NBA draftı tarihinde Afrika akademisinden gelerek seçilen en genç Afrikalı oyuncu unvanını da kazandı. Maluach'ın başarısı ve şimdi Phoenix Suns'ta devam edecek yolculuğu, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Güney Sudan ve Afrika basketbolunun dünya sahnesindeki yükselişinin ve NBA'in Afrika'daki yetenek geliştirme programlarının başarısının da bir simgesi olarak dikkati çekiyor.