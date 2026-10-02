Muğlasporlu Engin Poyraz Efe Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın dahil edildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynanacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosuna Muğlaspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım dahil edildi.

Kaynak: AA