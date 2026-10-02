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Muğlasporlu Engin Poyraz Efe Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

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TFF, Muğlasporlu Engin Poyraz Efe Yıldırım’ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Yıldırım, 6 Ekim Salı İstanbul’da Macaristan ile oynanacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı kadrosunda yer alacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın dahil edildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynanacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosuna Muğlaspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım dahil edildi.

Kaynak: AA
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