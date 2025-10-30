Muğlaspor Başkanı'ndan Stadyum Hazırlığı ve Taraftarlara Önemli Uyarı

Muğla spor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, Muğla Atatürk Stadyumu'nun maç oynamaya hazır hale getirilmesi sürecindeki yoğun mesaiyi ve hafta sonu oynanacak kritik Elazığ spor maçı öncesindeki beklentilerini paylaştı. Kıyanç, süreçte destek olan resmi kurumlara teşekkür ederken, taraftarlara da önemli uyarılarda bulundu.

Muğla spor Başkanı Menaf Kıyanç, açıklamasının başında stadyumun hazırlanma sürecinde Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın gösterdiği olağanüstü çabaya dikkat çekti. Kıyanç, "Valimiz, dün tatil olmasına rağmen Valilik'te bütün kurum müdürlerini spor alanı güvenlik sertifikası almak için Spor Güvenlik Toplantısına herkesi davet edip kendi odasında bir toplantı yaptı. Ben bunu çok değerli görüyorum" dedi.

Stadyum 7 günde maça hazır hale getirildi

Başkan Kıyanç, 15 gün önce "kesinlikle oynanamaz" denilen stadın, yaklaşık 10 günlük kesintisiz bir mesai ile 7 gün içerisinde TFF'nin istediği kriterlere uygun duruma getirildiğini belirtti. Vali Akbıyık'ın sahayı gezerek memnuniyetini dile getirdiğini aktaran Kıyanç, inşaatın devam etmesine rağmen insiyatif alarak uygunluk veren herkese, özellikle itfaiye ve ilgili kurum müdürlerine teşekkür etti.

Taraftarlara "Taşkınlık yapmayın" uyarısı

Başkan Kıyanç, stadyumun faaliyete geçmesi için insiyatif alan tüm protokole karşı mahcup olmamak adına taraftarlara önemli bir ricada bulundu: "Asla ve asla hiç kimse hiçbir taşkınlık yapmasın. Çünkü bizlere güvenenlere karşı eğer birilerimizi mahcup edersek bu bize yakışmaz"

Kapasite ve 12 yaş altı yasağı

Güvenlik gerekçesiyle, stadyumun tamamının henüz hazır olmamasından dolayı, Vali Akbıyık'ın talebi üzerine seyirci kapasitesinin geçici olarak 2 bin kişi bandında tutulacağını belirtti. Daha da önemlisi, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile 12 yaş altı hiçbir çocuğun stada alınmayacağını duyurdu. Kıyanç, eksikler tamamen giderildikten sonra bu kısıtlamaların kaldırılacağını ekledi.

Elazığspor dostluğu ve ahlaki çerçeve

Hafta sonu oynanacak olan Elazığspor maçı öncesinde rakip kulüp yönetimiyle kurulan dostluğa vurgu yapan Kıyanç, Elazığspor'un seyirci getirmeyeceğine dair TFF'ye resmi yazı bildirmesinin büyük bir fedakarlık olduğunu söyledi. Kıyanç, "Biz de Muğlalılara yakışır şekilde onları burada ağırlayacağız. Hatta kendileriyle çok daha farklı bir uzlaşmaya vardık; iki gün boyunca biz de otelde kendilerini ağırlayacağız, deplasmana gittiğimizde de onlar bizi ağırlayacak" dedi.

Kıyanç, bu samimi yaklaşıma karşılık olarak Muğlaspor taraftarından da özellikle "asla ve asla hiç kimseye küfür etmemeleri" ricasında bulundu ve mücadelenin ahlaki çerçevede verilmesi gerektiğini belirtti.

Hedef playoff

Başkan Kıyanç, ligde "kalır mı" denilen bir Muğlaspor'un şu anda Playoff sıralamasında yer aldığını, rakiplerinin ise sezon başında şampiyonluk adayı gösterilen yüksek bütçeli takımlar olduğunu hatırlattı. Kıyanç, "Bu işin hep bütçeyle olmayacağını, işin içine yüreğinizi katmanız gerektiğini" söyleyerek, kendi sahalarında alacakları galibiyetle şehrin kenetleneceğini ve tüm tribünler devreye girdikten sonra daha güçlü bir destek ortaya çıkacağını düşündüğünü sözlerine ekledi. - MUĞLA