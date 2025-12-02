Muğlaspor'da Başkan Kıyanç: 'Bu iki maçı inançla kazandık'

MUĞLASPOR'da Başkan Menaf Kıyanç, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Bodrum FK derbisi ve 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü lider Batman Petrolspor'la yapılacak liderlik maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Kıyanç, ayrıca Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaparak sürecin kulübe etkilerini anlattı. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, son iki maçta 10 futbolcusundan yoksun sahaya çıkan takımlarının buna rağmen 6 puan almayı başardığını vurgulayarak, "Bu kolay değil. Bu 10 futbolcunun 6'sı ilk 11 oyuncusu, diğerleri oyuna katkı sağlayan arkadaşlarımızdı. Bu kadar yara alacaksınız, bu kadar az futbolcunuz olacak ve süreci doğru yöneteceksiniz. Bunun tek açıklaması var o da inanç. Birlik olursanız, kenetlenirseniz ve bu işin içine yüreğinizi koyarsanız başarırsınız. Biz bu iki maçı böyle oynadık" dedi.

KUPA MAÇINA U19 TALEBİ

Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda Bodrum FK ile oynayacakları maçı değerlendiren Menaf Kıyanç, "Kendi ilimizin takımı olan Bodrum'la bir kupa maçı oynayacağız. Makul şekilde bir mücadeleyle şehrimizin takımı olan, ilimizin takımı olan Bodrumspor'umuzla bir maç yapacağız. Kardeşlik ortamında, iki tarafında sakatlık olmayacağı bir maç oynayıp, şehrimize yakışır bir kupa maçını yapacağız" diye konuştu. Kupa maçında iki takımın da U19 ile çıkması davetinde bulunduğunu ama geri dönüş olmadığını belirten Kıyanç, "Bodrumspor başkanımızı kura çekiminden sonra aradım. Muğlaspor'un 10 futbolcusunun eksilmesinin ciddi bir sorunu yaratacağını söyledim. Dolayısıyla U19 oyuncularıyla çıkmanın iki taraf için yararlı olacağını söyleyip, talepte bulundum. Bir dönüş olmadı. Onlar da şu konuda haklı olabilirler. Çünkü onların kadro derinliği çok fazla. Yedek futbolcuları var ve yedek futbolcularını formda tutulabilmek için belki de maç yapmaları gerekiyor. Ama bence o maç bu maç değildi. Yapacak bir şey yok" dedi.

LİGDE KAZANIRSA LİDER

Lig yarışındaki kritik sürece dikkat çeken Kıyanç, Muğlaspor'un lider Batman Petrolspor önünde bu sezonki ilk büyük kırılma maçına çıkacağını belirtti. Kıyanç, "19 yıl sonra bu lige çıkan Muğlaspor'un şu anda liderle arasında üç puan var ve liderle maçı var. Bu şehrin ayağa kalkması gerekiyor. Bu heyecana ortak olmak zorundayız. Hafta sonu Batman Petrolspor'u yendiğimiz an lideriz. Hep söylüyorum, Batman doğumlu, Muğlalıyım. Şimdi söylemleri icraata dökme zamanı. Muğlaspor'un başarısı bu şehrin başarısıdır. Muğlaspor'un kazanması gerekir. Bu ülkenin halayı kadar zeybeği güzel ve değerli. Halayı iyi oynayanlar halayı, zeybeği iyi oynayanlar zeybeği oynasın ki bu ülkede birlik olsun. Biz bu hafta sonu galibiyetle beraber Muğla zeybeğini oynayarak sevinç gösterisini yapmayı planladık" ifadelerini kullandı.

KADRODA OPERASYON KAPIDA

Bahis soruşturması hakkında da konuşan Kıyanç, "Cezalar kesinleşirse birkaç arkadaşımızla yollarımızı ayıracağız. Biz onlara nasıl yaklaştıysak onların da o şekilde yaklaşacağını düşünüyorum. Ama Muğlaspor haklarını koruma açısından da nasıl onların haklarını koruyorsak oturup beraber konuşup inşallah tatlıya bağlayacağız ve doğru bir şekilde sonuç alacağız. Çocuklarımız bir disiplin suçu işlediler ve cezaları neyse çekecekler. Onların suçlarıyla ilgili kısmı kesinleşmeden bir karar vermek onlarla konuşmak ahlaki değildi, etik değildi ve biz bunu yapmadık" diye konuştu.