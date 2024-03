Muğla'dan Milli Yüzücü Elif Oral Dünya Rekoru Kırdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Fehmi Başoğlu İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi milli yüzücü Elif Oral, dünya rekoru kırdı.

Özel Sporcu Elif Oral 19-26 Mart da Antalya'da yapılacak olan Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası (Trisome Games) hazırlıkları için 4-9 Mart tarihleri arasında Ankara'da yapılan Yüzme Milli Takım kampına katılarak, hazırlıklarını tamamlamıştı. Antalya'da devam eden Trisome Games Down Sendrom Spor Oyunları Down Sendromlu Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu, milli yüzücü Elif Oral, "Junior (MO)" sıralamasında ikinci olup "Junior" dünya rekoru kırdı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Antalya'da devam eden Trisome Games Down Sendrom Spor Oyunları Down Sendromlu Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden milli yüzücü Elif Oral, Junior (MO) sıralamasında ikinci olup, Junior Dünya Rekoru'nu kırmıştır. Tebrikler Elif, seninle gurur duyuyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA