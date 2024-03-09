Muğla'dan Azra Karakaş Uşak'ta Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş Uşak'ta gerçekleşen Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Azra Karakaş Uşak'ta gerçekleşen Taekwondo müsabakalarında üçüncü olarak finale katılma hakkı kazandı.
Liselerarası/ Gençler Taekwondo Okul Sporları Grup maçları Uşak'ta tamamlandı. Antrenör Rıdvan Kurt tarafından yapılan açıklamada; "Uşak'ta yapılan liseler yarı final müsabakalarında sporcum Azra Karakaş kilosunda 3.olarak Çorum'da yapılacak final müsabakasına katılma hakkı kazanmıştır. Ayrıca madalya maçlarında kılpayı kaçan 3 madalyamız dışında sporcularımızın performansı beni mutlu etmiştir" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA