Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nden Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesinde çağrı

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nden Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesinde taraftarlardan çağrı yapıldı.

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydın tarafından yapılan açıklamada "24 Mart Pazar günü iki Muğla takımının karşılaşacağı derbiye bütün Muğla halkımızı, Muğlaspor'u desteklemeye bekliyoruz. O sene, bu sene. Şampiyonluk yolunda çok az bir süre kaldı. Takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz takımımıza sahip çıkarsak, şampiyonluk kupasını Muğla'ya kazandırırız" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA