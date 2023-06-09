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Mücadele nefes kesti! Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu

Mücadele nefes kesti! Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup etti. Seride durumu 3-1'e getiren Efes adını finale yazdıran taraf oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 87-78 mağlup eden Anadolu Efes, seriyi 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Anadolu Efes, 87-78'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes finalde Türk Telekom-Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Maça Wilbekin'in üst üste üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 10'a 8 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in 11 sayıyla tamamladığı çeyreği 20-16 üstün tamamladı.

Mücadele nefes kesti! Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu

İkinci periyoda boyalı alanda iyi başlayan ev sahibi ekip, 8-0'lık seriyle öne geçti: 24-20. Micic'in 13. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı üstünlüğü yakalayan lacivert-beyazlılar, aynı oyuncunun 15. dakikadaki 4 sayılık hücumuyla farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in bireysel performansıyla ürettiği skorlarla farkı tek hanede tutmayı başarsa da soyunma odasına 45-41 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

Mücadele nefes kesti! Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, 24. dakikada Motley'in basketiyle Fenerbahçe Beko, beraberliği yakaladı: 49-49. Aynı dakikada Guduric'in sayılarıyla öne geçen sarı-lacivertliler karşısında son bölümde üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-61 önde girdi.

Mücadele nefes kesti! Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu

Son çeyreğe de iyi giren Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 71-63. Lacivert-beyazlılar, Bryant'ın üst üste sayılarıyla 35. dakikada farkı çift hanelere çıkardı. Üstünlüğü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun 38. dakikada üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 3 sayıya (81-78) çekti. Bitime 47 saniye kala Bryant ile basketi bulan Anadolu Efes, farkı 2 hücuma taşıdı. Fenerbahçe Beko, Wilbekin ile hücumdan boş dönünce Anadolu Efes serbest çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açtı ve parkeden 87-78 galip ayrılarak finale çıkmayı başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Spor Haberler

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