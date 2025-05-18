Mourinho: 'Şampiyonluk Kutlamaları İnsani Boyutları Gösteriyor'

- Jose Mourinho : "Şampiyonluk kutlamaları nasıl bir insani boyutta olduklarını gösterdi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho :

"Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor"

"Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına yönelik, "Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. Durum 2-0 iken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika görüntü oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç ile görüşme yapıp yapmadığına dair, "Basın önünde iç meseleleri konuşmuyorum. Burada böyle kültür varsa bu benim kültürüm değil. Başkanla görüştüm mü, görüşmedim mi bu konuda yorum yapmıyorum" yanıtını verdi.

"Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşmedim"

Portekiz Milli Takımı ile anlaştığına dair çıkan haberlere yönelik ise Mourinho, "Ben sadık bir insanım. En son bir kulüp ile temas kurduğum zaman Fenerbahçe'yi bilgilendirdim. Ocak ayında olmuştu kulübümden toplantı talep ettim. Bir kulübün benimle ilgilendiğini söyledim ama teklifi kabul etmedim. Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşme olmadı. Olsaydı, kulübüm biliyor olurdu. Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşmediğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor"

Hem saha içine hem saha dışına odaklandığını belirten Portekizli teknik adam, "Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi'ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Biz aslında bir şey kaybetmedik. Kaybetmeniz için sizin olması gerekiyor. Mesela kolumdaki saatin benim olması gerekiyor. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor. Bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. İki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. İçinde olduğumuz durumdan mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdik" diye konuştu.

"Yeni sezon hazırlıkları organize edildi"

Yeni sezonun öncesi yapılacak olan kampın nerede olacağı ve hazırlık maçlarının belirlendiğini aktaran Mourinho, "Ben daha iyisini yapabilirim, oyuncularım daha iyisini yapabilir. Bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilemiyorum. Gelecek oyuncular, kadro konusunda konuşmuyorum. Bunlar bizim iç meselemiz. Bu bizim görevimiz. Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz profesyoneliz ve buna adapte olmamız gerekiyor"

Tribünlerden gelen tepkiler hakkında konuşan Mourinho, "Bizler profesyoneliz. Bizlerin tribünden gelen şeylerle baş edebilmesi gerekiyor. Bu profesyonelliğin bir parçası. Her ülkede farklı bir kültür var ve sizin de adapte olmanız gerekiyor. Her ülke ve her insan farklıdır. Bir profesyonel olarak buna adapte olmazsanız işiniz zor olur. Tribünlerden bir şey geldiği zaman bunu kabul etmeli ve saygı duymalısınız. Saygı duyarken elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Durum bu kadar basit" dedi.

"Şampiyonluk kutlamaları nasıl bir insani boyutta olduklarını gösterdi"

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ve kulüpten yapılan paylaşımlarla ilgili sorulan soruya Mourinho şöyle konuştu:

"Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. Durum 2-0 iken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika görüntü oldu."