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Mourinho: Fenerbahçe Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yarın Athletic Bilbao ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçında rakiplerinin istikrarlı bir takım olduğunu belirterek, zorlu bir mücadele beklediklerini ifade etti. Kısıtlı bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Mourinho, takımın mental açıdan iyi durumda olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, rakiplerinin sürpriz bir takım olmadığını belirtti.

Bilbao'nun istikrarlı bir takım olduğunu vurgulayan Mourinho, "Bilbao'nun sürpriz bir takım olduğunu düşünmüyorum. Sadece yapmış oldukları şeyleri çok iyi yapıyorlar. İstikrarlı bir takım. Temel olarak oyuncuları yıllardır aynı. Savunmada ne yaptıkları çok net. Her şey çok belirgin, oyuncularımla yapmış olduğum toplantıda onlara da şunu söyledim. Onları analiz etmek karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık. Zor bir maç olacağını düşünüyorum ama sürprizlerle dolu bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, rakiplerini iyi analiz ettiklerini anlatarak, "Fiziksel oynayan bir takım, kanatlarda oynayan 2 kardeş çok hızlı ve yaratıcı. Direkt oyun oynuyorlar. Geriden gelen oyuncuları ceza sahasına girme konusunda etkililer. Nasıl bir 11 ile çıkacağımızın belli olduğunu söyleyebilirim. Çağlar yarın kulübede olacak çünkü hazır olması için zamana ihtiyacımız var. Kısıtlı bir kadromuz var. Prag'da da çok iyi bir takıma karşı oynamıştık. Yarın da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mental açıdan iyi durumda olduklarını anlatan Mourinho, şunları kaydetti:

"Fred cezalı, bazı oyuncular listede değil, bazıları da sakatlıktan yeni geldi. Çok fazla opsiyonumuz yok ama bizler birlik olmuş bir takımız. Zor maç olacak ama rakip için de öyle olacak. Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Kazanma ihtimalimizin kazanamama ihtimalimizden daha yüksek olduğuna inanmak istiyorum. Beşiktaş maçı 10 defa oynansın 8'ini biz kazanırdık, 1'i berabere biterdi, 1'inde yenilirdik. Futbolda daha çok üreten taraf maç kaybedebiliyor, futbolun güzelliği bu. O gece Beşiktaş için harikaydı, bizler için değildi. Öz güvenimizi etkilemedi çünkü iyi oynayan taraf bizdik. Mutluluğumuzu etkiledi. Kazanabilmek için yeterli oyunu sergiledik. Bence ilk golü atsaydık o maçı rahat alırdık. Ayağa kalkmamız gerekiyor çünkü bizler profesyonel insanlarız. O maçtan sonra Samandıra'da kaldım, Athletic'i izledim. Ağlamak için vaktimiz yok. Beşiktaş maçından önce 5-6 maç üst üste kazanmıştık o zamanda 'Sakin olalım.' diyordum. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Tekrardan güleceğiz ve umarım bu çok yakın zamanda olacak."

Mourinho, Avrupa Ligi'ndeki performanslarıyla ilgili, "Şu anda artık puanlara, datalara bakıyor, öngörü yapıyoruz. 3 puan bizi üst tura çıkaracaktır, 11 puan yeterli olacaktır. 3 maç var önümüzde. Bunu ne kadar erken başarırsak o kadar iyi olur. Tur atladıktan sonra play-off turunu atlamayı düşüneceğiz. Yarın kazanmak için çıkacağız. 1 puan da iyi olabilir ama biz mümkün olduğu kadar erkenden tur atlamaya çalışacağız."

Süper Lig'in uzun bir maraton olduğunu ve şampiyonluk yolunda yaptıkları çalışmalara güvendiğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, sonuna kadar mücadele edeceklerini ve sonunda kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Jose Mourinho, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile 3 yıl birlikte çalıştıklarını ve aralarında kötü his olmadığını dile getirdi.

Çağlar: "Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz"

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü de yarın kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Zorlu bir hafta sonu geçirdiklerini aktaran Çağlar, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Mücadeleyse mücadele. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sistemleri olan bir takım. Biz de kendi analizlerimizle yarına hazır şekilde çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcuları Yusuf Akçiçek'in büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çağlar, "Öyle olmasa hocamız üstünde çok fazla durmazdı. Elimizden geldiğince genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şans geldiği sürece en iyi şekilde değerlendireceklerdir." şeklinde görüş belirtti.

Savunmada kaliteli oyuncuları olduğunu aktaran Çağlar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Stoperde çok kaliteli arkadaşlar var, rekabet ortamı var. Oynayan oynamayan birbirimizi destekliyoruz, bunun karşılığında iyi sonuçlar alıyoruz. Çok yoğun maç sürecinde değişiklikler olabilir. Burada önemli olan bizlerden ziyade kulübümüz. Herkes yüzde 100'nü veriyor. Oynayan en iyisini yapmaya çalışıyor. 5-6 idmandır takımla birlikteyim, şu an iyi durumdayım. Şans geldiği sürece oynamaya hazırım."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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