Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, teknik direktör Jose Mourinho'nun büyük jestiyle hayatının en özel anlarından birini yaşadı.

MAÇI KULÜBEDE MOURINHO İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre; Zenit maçı için tribüne giden 13 yaşındaki Efe isimli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti. Genç taraftar, Mourinho'nun kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde Portekizli teknik adam ve futbolcularla birlikte izledi.

MAÇTAN ÖNCE SOYUNMA ODASINA DA GİTTİ

Genç taraftarın yedek kulübesinde olduğunu gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ise Efe'yi maçtan önce soyunma odasına götürdü. Sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında gören Efe, şaşkınlığını gizleyemezken "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda" ifadelerini kullandı.

TADIC FORMASINI HEDİYE ETTİ

Efe'ye Tadic'in maçta giydiği forma hediye edilirken, genç taraftar, futbolcular ve Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirdikten sonra stattan ayrıldı.