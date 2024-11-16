Üye Girişi
Haberler

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho'nun kararıyla müsabakayı Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcularla birlikte yedek kulübesinde izledi.

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, teknik direktör Jose Mourinho'nun büyük jestiyle hayatının en özel anlarından birini yaşadı.

MAÇI KULÜBEDE MOURINHO İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre; Zenit maçı için tribüne giden 13 yaşındaki Efe isimli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti. Genç taraftar, Mourinho'nun kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde Portekizli teknik adam ve futbolcularla birlikte izledi.

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

MAÇTAN ÖNCE SOYUNMA ODASINA DA GİTTİ

Genç taraftarın yedek kulübesinde olduğunu gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ise Efe'yi maçtan önce soyunma odasına götürdü. Sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında gören Efe, şaşkınlığını gizleyemezken "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

TADIC FORMASINI HEDİYE ETTİ

Efe'ye Tadic'in maçta giydiği forma hediye edilirken, genç taraftar, futbolcular ve Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirdikten sonra stattan ayrıldı.

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş

Anne yangının çıktığı gün hurda toplamaya gitmemiş

 CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

Disipline sevk edilen teğmenlere böyle destek çıktı: Fesli hocanız gibi...

 Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir

Trump'ın Beyaz Saray'da vereceği ilk emir ortalığı karıştırabilir
Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim

"Ne kadar eleştirirseniz eleştirin, yine bunları yapacağım"
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Yapma çocuk yakma kendini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var? CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle! MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Galler milli maçı kaç kaç? Milli maç CANLI yayın… CANLI ANLATIM | Türkiye-Galler maç özeti, Milli maç kaç kaç? Türkiye-Galler CANLI izle! Gönül Dağı 153. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? "Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.