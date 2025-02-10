Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Fenerbahçeli üniversite öğrencilerinin oylarıyla katıldığı "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, burada Türk futbolu hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla bir yenisini daha ekledi.

"TÜRKÇEYİ ÖĞRENEMEDİM"

Yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ın yanı sıratakım kaptanlarından Dusan Tadic ile amatör branşlardan sporcular katıldığı törende konuşan Mourinho, "4 farklı ülkede çalıştım ve her ülkede oranın dilini çok kolay öğrendim ama Türkiye'de öğrenemedim çünkü tercümanlarım çok iyi. Bu ödül benim için değil, ben bunu hak etmiyorum. Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum. O yüzden bu ödül kulübümüz için" diye konuştu.

TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇARPICI SÖZLER

21 farklı kategoride 2024 yılının ödüllerinin verildiği törende, "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Portekizli teknik adam, "Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız" ifadelerini kullandı.

YARIDA KALAN GALATASARAY MAÇI İÇİN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan Jose Mourinho, Türk futbolunun gündemine oturan ve Adana temsilcisinin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu Instagram hesabından paylaşmış. Mourinho'nun herhangi bir not düşmediği bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulmuştu.

İşte o paylaşım;