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Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

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1907 ÜNİFEB Derneği'nin 2024 yılı için düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri" töreninde ödüle layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türk futbolu için "Sevmediğim şeye karşı kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli üniversite öğrencilerinin oylarıyla katıldığı "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, burada Türk futbolu hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla bir yenisini daha ekledi.

"TÜRKÇEYİ ÖĞRENEMEDİM"

Yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ın yanı sıratakım kaptanlarından Dusan Tadic ile amatör branşlardan sporcular katıldığı törende konuşan Mourinho, "4 farklı ülkede çalıştım ve her ülkede oranın dilini çok kolay öğrendim ama Türkiye'de öğrenemedim çünkü tercümanlarım çok iyi. Bu ödül benim için değil, ben bunu hak etmiyorum. Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum. O yüzden bu ödül kulübümüz için" diye konuştu.

TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇARPICI SÖZLER

21 farklı kategoride 2024 yılının ödüllerinin verildiği törende, "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Portekizli teknik adam, "Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız" ifadelerini kullandı.

YARIDA KALAN GALATASARAY MAÇI İÇİN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan Jose Mourinho, Türk futbolunun gündemine oturan ve Adana temsilcisinin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu Instagram hesabından paylaşmış. Mourinho'nun herhangi bir not düşmediği bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulmuştu.

İşte o paylaşım;

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOguz Cetin:

hasdir ordan ..

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Haber Yorumlarıvqqz62829v:

Sanki kendileri sütten çıkma ak kaşık… Konya maçını Rize maçını nasıl altın tepside size sundular onu da gördük. Gs ile Fb nin ihtirasları yüzünden Türk futbolu kaosa döndü. Düşürün iki takımıda 2.lige gitsinler orada yesinler birbirini yeter yaa.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Firavun ve kavimi gitsin ulkemizi duzelticez ins .

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Çok doğru. Bir takımın sadece futbolda başarı elde etmek için yaptıkları artık çığırından çıktı. 30 yıllık süreçte organize işlerle tekrar ediyorum sadece futbolda elde edilen başarılar sayesinde bir nesli bir takımın taraftarı haline getirildi.

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Haber YorumlarıBedri Sinan Tüzel:

tazminat zamanı

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

İlk 5 sıralamada yer alan takımların hiçbirini yenemedin tabi sevmezsin bu ligi... ;)

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Haber Yorumları80s Snack Clips null:

çuvalla para alıp ülkeyi karayalamazsınız. fenerliler hep size operasy9n zaten kismeye yok sadece size hep size hep siz mağdursunuz

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