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Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Mourinho, "Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın Türk futbolu için söyledikleri sözler dikkat çekti.

"BAZI MAÇLARIN HİKAYESİ ÖNCEDEN YAZILIYOR"

"Maç dediğin böyle olur." diyerek sözlerine başlayan Jose Mourinho, "Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Portekizli teknik adam, ayrıca, "Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÜye:

Vay arkadaş...Her hafta senin Türk futboluna sallamanımı dinleyecek bu milley...işine bak

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

fb li olarak ruhsuz bir takim rezil futbol lakayt takim igrenc bir futbol

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Haber YorumlarıHasan Akgül:

Bu adam kadar boş bi adam Bu ülkeye hoca olarak gelmedi hep ağzında gs birazda kendi oyunundan bahset

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Ne ağlak çıktın be jose , tazminatını al da git artık..Zorla yarışta tutuyorlar sizi..

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Haber YorumlarıEmin YILDIZ:

neden buna ceza verilmiyor bu kaçıncı Türk futbolunu tff yi mhk yi rahatça eleştiriyor fatih terim deseydi bunu dediklerini 0 maç ceza verirler verdilerde alakasız bir ceza terime kötü bişeyde dememişti nerde futbol disiplin kurulu mhk tff adam sandığınız morinyo kim ki Türk futbolunu aşşağılıyor bu kaçıncı

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Haber YorumlarıAli Ant:

Türkiyeye Gelmiş geçmiş en boş yabancı teknik direktör..

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Haber YorumlarıMGk:

Sen ve Ali Koç her haltı yiyip Galatasaraya saldırarak pisliklerinizi kapatacağınızı sanıyorsunuz ama yedirmezler be portekizli

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