Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

GOLLER YENİ YILDIZLARDA

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti.

"İKİNCİ MAÇLARDA HEP KAZANDIM"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Feyenoord'a karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum" dedi. Portekizli teknik adam, hem takımının başarısını hem de bu konudaki kişisel istatistiğini gözler önüne serdi.