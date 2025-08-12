Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldikleri maç sonrası açıklama yaparak "Feyenoord'a karşı ikinci maçları hep kazandım" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.

GOLLER YENİ YILDIZLARDA

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti.

"İKİNCİ MAÇLARDA HEP KAZANDIM"

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Feyenoord'a karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum" dedi. Portekizli teknik adam, hem takımının başarısını hem de bu konudaki kişisel istatistiğini gözler önüne serdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.