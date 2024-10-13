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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nda Zayn Sofuoğlu Zaferi

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nda Zayn Sofuoğlu Zaferi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında, 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, micro kategorisinde ikinci olarak TOSFED Micro Karting Kupası'nın birincisi oldu. Yarışta toplam 60 sporcu mücadele etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda, "micro" kategorisinde mücadele eden sporcular arasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan Türkiye'nin en genç karting pilotu ünvanı alan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu da yer aldı.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu. TOSFED Micro Karting Kupası'nda Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

Master kategorisi

1. İlyas Vurgeç

2. Murathan Gür

3. Serkan Burak Köse

Senior kategorisi

1. Leyla Sulyak

2. Yağız Tektaş

3. Onur Müldür

Junior kategorisi

1. Erin Ünlüdoğan

2. Demir Sağım

3. Ömer Ulaş Akbağ

Mini kategorisi

1. Can Özler

2. Ali Sururi Akgün

3. Ali Fuat Miras

Micro kategorisi

1. Enes Hakkı Yeten

2. Zayn Sofuoğlu

3. Bulut Tırınk

Senior kadınlar kategorisi

1. Leyla Sulyak

2. Zeynep Çukurova

Junior kadınlar kategorisi

1. Zeynep Büyükpınar

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

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