Montella, Türk yıldıza sert çıktı: Benim için hayal kırıklığı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'OLMAMASI GEREKEN ŞEYLER'

Montella, Berke Özer'in milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili milli takımdaki aile ortamına büyük önem verdiğini ve bunun bozulmasına izin vermeyeceğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Bu futbolcuların arasındaki grupta her zaman bir aile ortamı var diye söylüyoruz, bunu herkes tarafından kabul edildiğini düşünüyoruz. İnanılmaz bir aile ortamı var ve burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Beni görevim en iyi futbolcuları seçmek, bu seçimleri yaparken maçtan maça belirlenen stratejilere göre en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığınızda görevimi yaparken sorumluluğu alıyorum kararlarımızı verirken. Teknik kararlar veriyoruz. Sorumluluğu böyle olaylar olduğunda futbolcular da almalı, sorumluluk sahibi insanlar olarak buradaysak ve ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bu kez maçtan önce kalecilerimizi belirlerken teknik bir seçim olarak böyle karar vermiştim ama yayınladığı açıklamayla alakalı teknik seçime karşı da geldiğini söylemiş oldu. Biz burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz, burada şunu yapamazsınız, geri döndüğümüzde kimseye haber vermeden çıkıp gitmek, terk etmek olmaması gereken şeyler. Bunu yapıyorsanız da maalesef sonuçları oluyor."

'BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI'

"Daha fazla bu konuyu uzatmayacağım çünkü daha önemli konularımız var yarınki maç gibi, final tadında bir maça çıkacağız." sözlerini kullanan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası kulvarında mücadele veriyoruz. Berke'ye ilk mili davetiyeyi gönderdiğimde ikinci ligde Eyüpspor'da oynuyordu, ABD kampında iki maç oynattım, Lille'e transferi olmamıştı, belki de o performanslar sayesinde böyle bir adım atma fırsatı buldu. Yaptığı açıklamada neredeyse üstü kapalı bizim seçimlerimizin futbolcularımızın geldiği takıma göre olduğunu belirtti. Eğer öyle olsaydı Berke ABD kampında oynayamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki kimsenin oynama garantisi olmayan bir kurumdan bahsediyoruz. Burası milli takım, en iyisi kime o anda o oynuyor. Mert Günok ile konuşup tavsiye alabilirdi, 2012'de ilk kez oynadıktan sonra bir daha oynamak için 7 sene beklemek zorunda kaldı. Şu anda oynamadığı halde son derce profesyonel yaklaşımı var, herkesi destekliyor, ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız, bana olan saygıdan önce gruba karşı saygımız çok önemli. Berke'den de bir beklentim var, çıkıp 'Ben bunları yaptım.' demesini isterim. Kim olursa olsun grubumuzun huzuru ve saygı çok önemli."

'AKLIMIZDAN ÇIKARMAYACAĞIZ'

Yarın kendilerini zorlu bir rakip beklediğine vurgu yapan Montella, "İnanılmaz gelişen bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Burada yapmamız gereken rakibimiz belirli senaryolar var, maçın başından mı yoksa son dakikalarda mı zorlayacaklar, farklı senaryolara hazırlık yaptık. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu da biliyoruz. Hırsımızla, inancımızla, dünya kupası hedefine ulaşmak istiyoruz. Grupta her maç zor, son maçın ilk yarısında da zorlanmıştık. Gol averajını da sıfırladık bu bizim için çok önemliydi. Yarın elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

'MASUM İNSANLARIN ÖLÜMÜNÜ İZLEYEBİLİYORUZ'

Montella, yarınki maçın tribün gelirlerinin TFF tarafından Filistin'e bağışlanacağının hatırlatılması üzerine, "İnsanlık namına yapılan her şey takdiri hak ediyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki masum insanların ölümünü izleyebiliyoruz. O yüzden yapabildiğimiz her şeyi yapmak zorundayız." dedi. İtalyan teknik adam, Kocaeli taraftarlarına da mesaj yollayarak, "Alışkanlıktan dolayı tüm maçları takip ediyoruz ama geçen hafta burada bir maç izledim, atmosferin ne kadar sıcak olabileceğini hayal ediyorum, yarın için sabırsızlanıyoruz. Umarım gelecekte daha fazla maçımız olur. İki futbolcumuz için çok özel bir gece olacak."