Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında kendisine yönetilen eleştiriler ve Arda Güler'in yedek kalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

3-0 kaybedilen Portekiz maçını değerlendiren Hakan, "Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor ama dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMDAKİ ELEŞTİRİLER

A Milli Takım'da kendisine gelen eleştiriler hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Futbolda olan şeyler bunlar. Performansımdan gayet memnunum. Orada yaptıklarımı, burada da yapıyorum. Hocanın istediklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, konu aslında milli takım. Herkes burada ay-yıldızlı bayrak için savaşıyor. Eleştirileri hiç dinlemiyorum, dinlemiş olsam buralara gelmezdim. İşime konsantreyim. Kendime iyi bakıyorum. İstatistiklere hiç girmek istemiyorum. Sahada çok koşan, mücadele eden, gayret gösteren ama istediğimiz sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. Bazen insan duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Oynarsam da mücadelemi vereceğim, oynamazsam da takım için buradayım. Bu eleştiriler her zaman olacak, futbolun içinde var. Özellikle Türkiye'de var. O yüzden tabii ki biraz üzgünüm. Neden böyle bilmiyorum ama kabul etmem gerekiyor. Kolay kolay gelmedim buraya. Performansımı en iyi şekilde göstermeye çalıştım ve çaba gösterdim" dedi.

"DUYGUSAL BİR ÜLKEYİZ"

Ülke olarak duygusal bir yapıda olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Biz genel olarak duygusal insanlarız, ülke olarak öyleyiz. Şunu unutmamak lazım, Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Almanya ve İspanya gibi favori. Portekiz'i yenebilir miydik, evet yenebilirdik ama 1-0 2-0 geride olduğumuzda oyundan düşüyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ile Altay'ın olayı oldu. Saha içinde bazen biz konuşuyoruz ama duyulmuyor. Bu futbolda olan bir şey, önemli olan onları ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok, biz. Biz beraber kazanırız, kaybederiz. Yolun sonunda değiliz. Devam ediyor. Çok bir maç olacak ama biz inanıyoruz ve o yüzden de devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

ARDA GÜLER NEDEN YEDEK KALDI?

Arda Güler'in yedek kalmasıyla ilgili de konuşan 30 yaşındaki orta saha, "Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye" dedi.