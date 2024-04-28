Mondihome Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u mağlup etti

İSTANBUL (AA) Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Mondihome Kayserispor'da teknik sorumlu Hari Vukas, istedikleri futbolu tam olarak sahaya koyamasalar da aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hari Vukas, "Bu maçın en önemli noktası aldığımız galibiyet diyebilirim. Maçın genelinde zorlandığımız bölümler oldu. Rakibimiz maça bizden daha iyi başladı. Erken bir gol buldular. Kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Genel olarak ilk yarı bu böyle devam etti. İlk yarının sonlarına doğru beraberlik golüyle soyunma odasına gitmemiz bizim için pozitif oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık, golü de bulduk. Maçı bitirmek için pozisyonlar aradık ama bulamadık." ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümünde 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Vukas, "Son 15 dakikada kırmızı karttan sonra rakip üstümüze baskıyla geldi, zorlandık. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu tarz maçlar savaşılmadan kazanılmıyor. Bu maçta aldığımız galibiyet, ligde tam anlamıyla güvenli yerde değiliz ama güvenli limana gitmek adına çok önemli oldu. Bundan sonraki maçlarda da puanlar almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.