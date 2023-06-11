Modifiyeli araç tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 2 bin 500 modifiyeli araç tutkunu, Afyonkarahisar'da gerçekleşen 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali'nde bir araya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, drift tutkunları da yer aldı.

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiyeli araç tutkunları, Afyonkarahisar'daki festivalde buluştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Karahisar Modifiyeli Araçlar Festivali, Motor Sporları Merkezi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 2 bin 500 modifiyeli araç tutkununun katılımıyla gerçekleşti.

Her yıl bir önceki yıldan daha farklı etkinlik olduğunu kaydeden Zeybek, şunları söyledi:

"Gençlerden gelen talebi bugüne kadar hiç geri çevirmedik. Yine gençler istedi, biz yaptık. Drift tutkunlarını ilimizde ağırlamak büyük bir onur. Ülkemizin yetiştirdiği kaptanlarımız da burada. Gerçekten tehlikeli, herkesin cesaret edebileceği bir hadise değil. Oldukları yerde profesyonelce dönüyorlar. Gençler ne isterse onların yanında olmaya devam edeceğiz. 2019'da göreve geldiğimiz andan itibaren şehri festivaller şehri haline getirmek için çalışıyoruz."

İlk kez drift yaptığını belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Kaptanımız çok iyiydi. Çok güzel bir heyecandı benim için. Kolay bir şey değil, büyük bir beceri, tecrübe gerektiriyor. Allah kaza bela vermesin. İnsanlar festivallere meraklı." ifadesini kullandı.