Modern pentatlonda yetenek testi yapılacak

ANKARA (AA) - Modern pentatlon branşına uygun çocukların Türk sporuna kazandırılması amacıyla 26- 27 Mart'ta Ankara'da "Modern pentatlon beceri testi" gerçekleştirecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2017'den bu yana yürüttüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında spor branşlarına yönlendirmesi tamamlanan çocuklar içerisinden modern pentatlon branşına uygun görülen öğrenciler, teste tabi tutulacak.

İlk olarak 26-27 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek test uygulamasının ardından yıl sonuna kadar Türkiye genelinde belirlenen 6 pilot ilde "Modern pentatlon beceri testi" yapılacak.

Yetenek taramasında modern pentatlon sporuna yatkınlığı olan çocukların yüzme, atış ve oluşturulacak laser run etkinlik parkurunda test edilmesi, performanslarının ölçülmesi, modern pentatlon sporu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmış olacak.

Taramalar, Ankara'dan sonra Trabzon (8-10 Nisan), Mersin (30 Eylül-2 Ekim), Osmaniye (7-9 Ekim), Balıkesir (28-30 Ekim), İzmir (18-20 Kasım) ve Antalya'da (9-11 Aralık) gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, "Uzman hocalarımızın oluşturacağı test koşullarıyla yüzme, koşu ve atış performanslarını ölçeceğimiz bir süreç içinde değerlendireceğiz. Bu sistem sayesinde kazanacağımız çocukların, geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonu olma potansiyeli barındıran sporcuları olacakları yönünde hiçbir tereddüt duymuyoruz." ifadelerini kullandı.