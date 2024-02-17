MKE Ankaragücü ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle çocuklara çevre eğitimi verildi

Mke Ankaragücü Kulübü, Ankara Üniversitesi ile iklim değişikliğine dikkati çekmek için iş birliği yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında çevre koruma bilinci ve farkındalığını artırmak için 5 ile 9 yaş arasındaki çocuklara eğitimlere başlandı.

Organizasyona Ankara Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Başkanı İlkay Dellal, MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aytekin ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Cem Özkan katıldı.

Minik Ankaragüçlüler ve aileleri, bugün Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Böcek Şenlik Okulunda böceklerle ekoloji eğitimi aldı.

Çocukların ve ailelerinin ilgiyle izlediği ve aktif olarak katıldığı eğitimde, böceklerin ekosistem içindeki görevleri ve önemi anlatıldı. Katılım gösteren tüm çocuklara sertifika verildi.