MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor Berabere Kaldı
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Morutan ve Gaich'in attığı gollerle karşılaşma eşitlikle tamamlandı.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü – Alper Uludağ, Mujakic, Radakovic, Atakan Çankaya, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Macheda), Kaan Güneren, Cephas (Dk. 46 Tasos), Pedrinho (Dk. 89 Dokanovic), Morutan (Dk. 81 Rodrigues), Sowe
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Hojer, Emirhan Topçu, Alikulov, Muhammet Şahin, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 81 Halil Pehlivan ), Zeqiri (Dk. 59 Gaich), Verasanovic (Dk. 70 Quintela), Gustavo (Dk. 70 Benhur Keser), Minchev
SARI KARTLAR: Cephas, Bahadır Güngördü ( Mke Ankaragücü ), Zeqiri, Minchev, Gaich, Hojer (Çaykur Rizespor )
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 50 Sowe ( Mke Ankaragücü ), Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor )
GOLLER: Dk. 14 Morutan ( Mke Ankaragücü ), Dk. 97 Gaich (Çaykur Rizespor )
Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Mke Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
8'inci dakikada Shelvey'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının sağından topa yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu az farkla direğin yanından auta gitti.
10'uncu dakikada MKE Ankaragücü atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Sowe, sağ çaprazda topu biraz sürdükten sonra sol ayağıyla kaleyi düşündü. Kalecinin solundan köşeye giden top ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından Cephas'ın gol öncesinde orta alanda elle oynaması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
14'üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kaan'ın pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Morutan, sağ çaprazda topu sürdükten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
44'üncü dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Pedrinho, kendi ceza sahasının önünden topu havalandırarak uzaklaştırdı. Orta alanda Shelvey'nin ıskaladığı topu kazanan Morutan topu rakip ceza sahasına doğru sürdü. Ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden kurtulan Morutan'ın vuruşunda top savunmadan sekerek Sowe'un önünde kaldı. Sowe'un vuruşunda top yandan auta gitti.
İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
50'nci dakikada MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı. Orta alanda yaşanan pozisyonda Sowe, rakibi Emirhan'a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
64'üncü dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Efkan'ın şutunda kaleci Gökhan topu çıkardı. Dönen topta Tasos'tan önce Çaykur Rizespor savunması müdahalede bulundu.
65'inci dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Pedrinho, uzak mesafeden kaleyi denedi, kaleci Gökhan iki hamlede topa sahip oldu.
79'uncu dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pedrinho, pasını sağ çaprazdan içeri giren Tasos'a çıkardı. Tasos'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.
90'ıncı dakikada MKE Ankaragücü karşı atağa çıktı. Sağ kanatta ilerleyen Tasos, pasını soldan ceza sahasına hareket eden Rodrigues'e aktardı. Ceza sahası çizgisinin önünden kaleyi düşünen Rodrigues'in şutunda top savunmadan sekerek kaleci Gökhan'da kaldı.
90+5'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu, Tasos'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+7'nci dakikada Çaykur Rizespor skora dengeyi getirdi. Sol iç tarafta topla buluşan Halil Pehlivan, ortasını yaptı. Ceza sahasında bulunan Benhur'un kafa vuruşunda kaleci Bahadır'dan seken top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Gaich, topu ağlara gönderdi: 1-1.
Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 tamamlandı.