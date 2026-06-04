2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Mısır

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Mısır, bu turnuvada 4. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek Mısır'ın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Hossam Hassan'ın yaptığı Mısır, Afrika Elemeleri A Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Burkina Faso, Sierra Leone, Gine Bissau, Etiyopya ve Cibuti'nin bulunduğu grupta 10 maçta 26 puan toplayan Mısır, grubu namağlup tamamlamayı başardı.

Bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşayan Mısır, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Mısır'ın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Mısır-Cibuti: 6-0

Sierra Leone- Mısır : 0-2

Mısır-Burkina Faso: 2-1

Gine Bissau- Mısır : 1-1

Etiyopya- Mısır : 0-2

Mısır-Sierra Leone: 1-0

Mısır-Etiyopya: 2-0

Burkina Faso- Mısır : 0-0

Cibuti- Mısır : 0-3

Mısır-Gine Bissau: 1-0

Takım O G B M A Y Av. Puan Mısır 10 8 2 0 20 2 18 26 Burkina Faso 10 6 3 1 23 8 15 21 Sierra Leone 10 4 3 3 12 10 2 15 Gine Bissau 10 2 4 4 8 10 -2 10 Etiyopya 10 2 3 5 9 14 -5 9 Cibuti 10 0 1 9 5 33 -28 1

Öne çıkan oyuncuları

Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un deneyimli ismi Mohamed Salah, takımın en önemli kozlarından birisi. 33 yaşındaki futbolcu, 113 kez giydiği milli takım formasıyla 65 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Mısır'ın bir diğer yıldızı ise 27 yaşındaki Omar Marmoush. Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen Marmoush, kariyerinde 48 kez milli takım forması giyip 11 kez fileleri havalandırdı.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Nantes'ın golcüsü Mostafa Mohamed de Mısır Milli Takımı'nın bir başka önemli kozu.

Dünya Kupası geçmişi

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Organizasyonda bugüne kadar 7 maça çıkan Mısır, şu ana kadar galibiyet yaşayamadı.

7 maçta 5 gol atan Mısır, kalesinde ise 12 gol gördü.

Mısır'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - İlk tur

1990 - İlk tur

2018 - İlk tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)

Defans: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Orta saha: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo)

(Forvet): Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Kulüpsüz), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona)

Maç takvimi

Mısır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

22.00 Belçika-Mısır (Seattle Stadı-Seattle)

22 Haziran Pazartesi:

04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)