Milli Wushu Sporcusu Çin'de Yarışacak Olmaktan Mutluluk Duyuyor

Milli Wushu sporcusu Nusret Kayhan Altunkaya, Çin'de düzenlenecek Üniversite Oyunları'nda yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Altunkaya, Çin'de bulunmaya, Çin yemeklerine, kültürüne ve insanlarına alışkın olduğunu belirterek, bu deneyimi tekrar yaşamak istediğini söyledi. Ayrıca, Altunkaya altın madalya kazanmayı hedeflediğini ve Çin'deki yarışmanın zorlu geçeceğini ifade etti. Türkiye Wushu Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Ali Tekin ise Türk sporcuların Çin'deki Üniversite Oyunları'na katılmasının önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğine inandığını belirtti.

Türk Wushu sporcusu Nusret Kayhan Altunkaya, İstanbul'daki bir spor tesisinde antrenman öncesi ısınma hareketleri yapıyor, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

24 yaşındaki milli sporcu Altunkaya, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek Üniversite Oyunları'nın Çinli ve Türk sporcular arasında hoş kültürel etkileşimlerin yaşanması için mükemmel bir fırsat olacağına inanıyor. Wushu sporcusu, "Çin'de bulunmaya, Çin yemeklerine, kültürüne ve insanlarına alışkınım. Hepsini tekrardan deneyimlemek harika olacak" dedi.

İSTANBUL, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de düzenlenecek Üniversite Oyunları için geri sayım başlamışken, milli Wushu sporcusu Nusret Kayhan Altunkaya bu sporun doğduğu yer olan Çin'de yarışacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oyunların Çin'de düzenleniyor olmasının Altunkaya için özel bir anlamı var.

2020'ye kadar dört yıl boyunca Çin'de, Çinli sporcularla yan yana çalıştığını hatırlatan Altunkaya, "Wushu orada çok popüler bir spor. Çinlilerin ata sporu. Onlarla beraber eğitim aldım. Benim için güzel bir süreç oldu" ifadesini kullandı.

Daha sonra Türkiye'ye dönen Altunkaya, kendi ülkesinde Wushu sporunu geliştirmeye ve Çin'de kazandığı deneyimi Türk sporcularla paylaşmaya karar vermiş.

Altunkaya, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Her geçen gün kendimizi bireysel olarak geliştirirken Türkiye'de Wushu sporunu da geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü sporcu ne kadar iyi olursa antrenör o kadar iyi olur, yurtdışında madalya alma şansı daha fazla olur" dedi.

24 yaşındaki milli sporcu, Cuma günü Çin'in Chengdu kentinde başlayacak 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları için yerleştirilen geri sayım saati, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Türk sporcu bu sefer altın madalyayı hedeflediğini ve bu uğurda çok çalıştığını söyledi.

Altunkaya öte yandan, Wushu'nun Çin ata sporu olması nedeniyle Çin'deki yarışmanın dünya Wushu sporcuları için özellikle zorlu geçeceğine inanıyor.

Milli sporcu, "Çinlilerin bu alana çok fazla ağırlık vereceğini düşünüyorum. Çok iyi rakiplerim olacaktır, fakat kimse yenilmez değil" diye konuştu.

Altunkaya, Çin'e tekrar gidip orada sevdiği şeyleri yeniden deneyimlemeyi de iple çekiyor.

Wushu sporcusu, "Çin'de bulunmaya, Çin yemeklerine, kültürüne ve insanlarına alışkınım. Hepsini tekrardan deneyimlemek harika olacak" dedi.

Altunkaya, oyunların Çinli ve Türk sporcular arasında hoş kültürel etkileşimlerin yaşanması için mükemmel bir fırsat olacağına inanıyor.

Sporcu, "Çince biliyorum. Çinlilerle güzel bir diyalog kuracağımı düşünüyorum. Önce yarışmaya odaklanıp daha sonra kültürel etkinliklere zaman ayıracağım" şeklinde konuştu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Jinli Folklor Sokağı'nı ziyaret eden turistler, 14 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)

Wushu sporu son yıllarda Türkiye'de hızla gelişirken sporcu ve antrenör sayısı da katlanarak artıyor.

Türkiye Wushu Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Ali Tekin, şu anda Türkiye'de 140.000'den fazla lisanslı Wushu sporcusu ve 4.600 antrenör olduğunu, 81 ilde de temsilciliklerin bulunduğunu söyledi.

Tekin ayrıca Türk sporcuların Wushu'nun anavatanı olan Çin'deki Üniversite Oyunları'na katılmasının çok önemli olduğunu ve bu sporun iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğine inandığını dile getirdi.

Tekin, "Sporun bizleri kardeş gibi birleştirdiği bir ülkeye gidiyoruz. Bir yandan yarışırken diğer yandan kardeşlik, barış ve kültürel etkileşimi geliştireceğiz" dedi.