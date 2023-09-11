Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Çekya'da düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda yarıştı ve 19. oldu. Sinem'in olimpiyat kalifikasyonu içinde 44. sırada bulunduğu açıklandı.

Milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, Çekya'da düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karlovy Vary kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın en önemli triatletleri yer aldı.

Türkiye adına organizasyonda yer alan milli triatlet Sinem Xisca Tous Servera, yarışta 19. oldu.

Sinem'in olimpiyat kalifikasyonu içinde 44. sırada bulunduğu bildirildi.