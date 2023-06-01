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Milli Tekvandocu Nafia Kuş Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli Tekvandocu Nafia Kuş Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turda Yunan sporcu Paraskevi Ntemogianni'yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Avustralya'dan Reba Stewart'ı yenen milli tekvandocu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Gloria Mosquera'yı da eleyerek yarı finale yükseldi. Nafia Kuş, yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, finalde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova'yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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