Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 2026'da dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, geçmişteki uluslararası başarıları, yeni yıl hedefleri ve Türk tekvandosunun geleceğiyle alakalı AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, kendisi için 2025 yılının çok güzel geçtiğini belirterek, "Uzun bir aradan sonra bir yarışmaya katıldık. Ülke olarak yaklaşık 4 yıldır Avrupa'daki şampiyonalara gidemiyorduk. Federasyon değişince yarışmalara gitmeye başladık. Uzun aradan sonra ben de yarışmayı çok özlemiştim. Türkiye Şampiyonası'nda istediğim sonucu aldım. Türkiye şampiyonu oldum ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda da Emirhan Muran ile Avrupa üçüncüsü olduk. Çok güzel geçti. Yarışmalarda uzun aradan sonra kurallar değişmiş. Dört yıldan sonra yarışınca tecrübe eksikliği yaşıyorsunuz. Benim bir de sakatlığım vardı. Bu sakatlıkla oraya gitmiştim ancak elimden geldiğince kamp sürecinde tedavi gördüm." ifadelerini kullandı.

Kamp sürecinin ardından Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Poomsae Şampiyonası'na gittiklerini anlatan Dağlı, "Tallinn'de Avrupa üçüncüsü olduk. Uzun yılların ardından yarışmacılar çok değişmiş. Tabii ki hedefim şampiyonluktu. Çünkü son 10 yılın şampiyonuyduk. Beşinci Avrupa şampiyonluğumu hedefliyordum. Maalesef olmadı. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası da 2027'de. İnşallah orada 5. Avrupa şampiyonluğumu alırım." diye konuştu.

"Şampiyonluktan sonra zirvede kalmak bambaşka bir durum"

Kübra Dağlı, Peru'nun başkenti Lima'da 2016 yılında düzenlenen 10. Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının kariyeri için çok önemli olduğunu belirtti.

Her zaman dünya şampiyonluğunu hedeflediğini aktaran Kübra, şunları söyledi:

"Hedefim zaten dünya şampiyonluğuydu. İlk dünya şampiyonluğumu da Peru'da düzenlenen şampiyonada kazanmış oldum. Ondan önce bir dünya ikinciliğim vardı. Herkesin tek hedefi dünya şampiyonu olmaktır. Ona ulaşmış oldum. Red Bull sonrasında beni gördü. Sağ olsun bana sponsor oldu. Bana destek olmak istedi. Bir sporcunun hayal ettiği şeylerden biri de şampiyon olmaktır. Peru'da dünya şampiyonu olunca artık daha profesyonel bir şekilde antrenmanlarımı yapmaya başladım. Sporcular, şampiyon olmadan önce aç oluyor. Şampiyonluktan sonra zirvede kalmak bambaşka bir durum. Artık çok farklı şekilde çalışmaya başladık. Çünkü herkes bizi geçmeye çalışıyordu. Antrenman sistemimiz değişti. Daha çok çalışmaya başladık."

Peru'da yaşadığı dünya şampiyonluğuyla daha fazla tanınmaya başladığını dile getiren Kübra, "O şampiyonluk sayesinde beni çok fazla kişi tanıdı. Benim sosyal medyada bin takipçim varken, bir anda yüz bin takipçim oldu. Birçok kız çocuğu beni örnek aldı. Benim sayemde çok fazla tekvandoya başlayan sporcu oldu. Hatta şu an onlar Avrupa ve dünya şampiyonu oluyor. 'Kübra ablanın sayesinde bu spora başladık ve milli sporcu olduk.' diyorlar. Bu duygu zaten tarif edilemez. Benim sayemde bu spora başlamaları ve ülkemize madalya kazandırmaları bambaşka bir duygu. Bunu sonradan dile getirmeleri de çok büyük bir onur." şeklinde konuştu.

Uluslararası alanda elde ettiği başarıların kariyerine büyük katkı sağladığını aktaran milli sporcu, şunları söyledi:

"Dünya Şampiyonası'ndan sonra Avrupa Şampiyonası vardı. Orada da şampiyon oldum. 2018'de de bir Plaj Dünya Şampiyonası vardı. Orada da bir şampiyonluk elde ettim. Oradan sonra maalesef 2019'da Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidememeye başladık. O zamanki Türkiye Tekvando Federasyonu, bütçenin olmaması sebebiyle tüm milli takımı şampiyonalara götürmeme kararı aldı. Aslında o periyot, benim en iyi dönemimdi. Çünkü 2013 ile 2018 arası dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde ettim. Tam böyle güzel gittiğim dönemde 5 sene boyunca yarışmalara götürülmedik. Bir düşüş yaşadık. En son 2021'de Kenan Sofuoğlu sayesinde bir Avrupa Şampiyonası'na gittik. Ona tekrardan teşekkür ederim. Bu sefer de 'uçak yok' gerekçesiyle götürülmemiştik. Sağ olsun Kenan Sofuoğlu olaya el attı ve bir şekilde sponsorlar buldu. Bizi bir şekilde o yarışmaya götürdü ve biz orada Avrupa şampiyonu olduk. Ona teşekkür ediyorum."

Kübra Dağlı, şu anda 18-30 yaş kategorisinde mücadele ettiğini belirterek, "Aktif olarak 18 yaşından beri milli takımdayım. Şu anda bu kategorideki son senem. Daha sonra 30 yaş üzerinde yarışmayı planlıyorum. Oradaki hedefim tabii ki Avrupa ve dünya şampiyonu olmak." dedi.

"Biz, çok kez yenildik ama hiçbir zaman sporu bırakmadık"

Tekvandonun poomsae dalında kendini geliştirmek isteyen gençlere tavsiyeler veren Kübra Dağlı, "Ben bu sporu çok seviyorum. Poomsae gerçekten çok eğlenceli bir spor dalı. O yüzden bu sporu tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Özellikle kendilerini korumaları açısından bu sporu yapmaları lazım. Bana spor, disiplin kattı. Bir şeyleri disiplinle yapmayı, başarısızlıktan sonra tekrar onun üzerine gitmeyi bana spor öğretti. Spordaki disiplin, benim okul hayatıma da yansıdı. Bu sporu yapmak isteyenlere bir şey söylemek istiyorum. Eğer bir şey yapmak istiyorlarsa, önce onu çok sevmeleri gerekiyor. Devam etsinler, hedeflerine odaklansınlar, disiplinli olsunlar. Disiplinle bu sporu yaparlarsa zaten başarılı olacaklar. Yenilgilerden sonra başarılar geliyor. Çünkü yenilmeden eksikliğini göremiyorsun. Ben, her yenilgiden sonra hatalarıma bakıyordum. Biz, çok kez yenildik ama hiçbir zaman sporu bırakmadık. 'Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.' diye bir söz var. Gerçekten vazgeçtiğin zaman yeniliyorsun." şeklinde konuştu.

Kübra Dağlı, 2026 yılı hedefleriyle ilgisi ise "Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Orada iyi bir derece elde etmek istiyorum. En son yapılan yarışmayı izledim. Çok geride değiliz. Sıkı çalışmayla başarılı olabiliriz. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Her zaman bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. İnşallah o yarışmadan da alnımızın akıyla çıkarız." ifadelerini kullandı.

"Şu an alttan çok iyi genç sporcular geliyor"

Kübra Dağlı, son yıllarda ülkede çok iyi genç tekvandocuların yetişmekte olduğunu söyledi.

Poomsae dalının Türkiye'deki geleceğine değinen Kübra, "Tekvando, Korelilerin ata sporu. Onlar, bu sporda bir numara. Biz, onları bile geçecek seviyedeydik. Hatta geçiyorduk. Bazen dünya ikincisi oluyorduk, bazen de şampiyon oluyorduk. Son dönemlerde yarışmalara gidemediğimiz için bir düşüş yaşadık. Bu yüzden yeni sporcular, çok fazla motivasyon bulamadı. Çünkü biz birinci oldukça onlar da motive oluyorlardı. Şu an alttan çok iyi genç sporcular geliyor. Tekrardan yarışmalara gitmeye başlayınca herkesin motivasyonu da arttı. Şahsen ben 2-3 seneye toparlanıp, zirveye çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte başörtülü olduğu için ön yargıyla karşılaştığını aktaran Kübra, şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda benim başarımı değil, başörtümü konuştular. Hiçbir zaman dünya şampiyonluğumdan dolayı beni tebrik etmediler. Bu beni gerçekten çok üzmüştü. Şimdi de voleybolcu kızların şort giymesini konuşuyorlar. Maalesef herkesin zihin yapısı aynı değil. İnsanlar, başarıları değil, başka şeyleri konuşmayı daha çok tercih ediyor. O yüzden onlara diyecek pek bir şeyim yok. Maalesef hala konuşan var. Dediğim gibi bu sefer de voleybolcularla beni karşılaştıranlar var. Beni kötü bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ben, hiçbir zaman böyle bir şeyin konusu olmak istemem. Ben her zaman başarılarımla anılmak isterim. Çok şükür başörtümüzle yarışmalara katılabiliyoruz. Önceden böyle bir durum yoktu. Bandana ile yarışıyorduk. Hatta bandana ile yarışınca da sıkıntı çıkartıyorlardı. Başörtülerimizi açtırıyorlardı. Çok şükür şimdi öyle bir sıkıntımız yok. 2014'ten sonra zaten yarışmalarda bu yasak kalktı. Ben, önüme bakıyorum. Sonuçta yarışamayabilirdim. Ülkemize şampiyonluk getiremeyebilirdik. İnsanlar keşke bunlara baksa. Bazılarının ön yargıları kırıldı. İlk başta başörtümle dalga geçenler, şimdi 'Bak kızım Kübra ablan gibi ol. Bak o da başörtüsü takıyor ama aynı zamanda spora da gidiyor.' diyor. Normalde başörtüyü spora engel olarak görenler var. Öyle bir şey yok. Hiçbir şeyin engeli yok. Her şekilde herkes spor yapabilir. Önemli olan zihin kapalı olmasın yeter."