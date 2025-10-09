Milli Takımlar ve Süper Lig Hazırlıkları Devam Ediyor
A Milli Takım, Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürürken; Ümit Milli Takım, Litvanya ile, U19 Milli Takımı ise İsveç ile karşılaşacak. Süper Lig takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise lig maçlarına hazırlık yapıyor.
A MİLLİ TAKIM
17.00 A Milliler, Bulgaristan maçının hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürecek.
ÜMİT MİLLİ TAKIM
- Ümit Milli Takımı, 10 Ekim Cuma günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarını Sakarya'da gerçekleştiriyor.
U19 MİLLİ TAKIMI
Ay-yıldızlı ekip 11 Ekim Cumartesi günü İsveç karşısına çıkacak. Milli takım son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, 4 günlük iznin ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.
15.00 Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi Açılış organizasyonu gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
Hazırlıkları milli oyunculardan yoksun bir şekilde sürecek
BEŞİKTAŞ
11.30 - 17.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avrupa ve Asya'da 12 maç oynanacak.
BASKETBOL
- EuroLeague
21.30 Partizan - Anadolu Efes
- EuroLeague Kadınlar
19.00 DVTK HUN-Therm - Fenerbahçe Opet
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Famila Schio
20.30 Reyer Venezia - ÇİMSA ÇBK Mersin
- EuroCup Kadınlar
20.00 Gorzow Wielkopolski - Beşiktaş Boa
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar
13.00 Aras Spor - Nilüfer Belediyespor Eker
15.30 Bahçelievler Belediye - Göztepe
17.30 Beşiktaş - İlbank
CİMNASTİK
10.00 Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesinde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve milli cimnastikçiler, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.