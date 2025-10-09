Haberler

Milli Takımlar ve Süper Lig Hazırlıkları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürürken; Ümit Milli Takım, Litvanya ile, U19 Milli Takımı ise İsveç ile karşılaşacak. Süper Lig takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise lig maçlarına hazırlık yapıyor.

A MİLLİ TAKIM

17.00 A Milliler, Bulgaristan maçının hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

- Ümit Milli Takımı, 10 Ekim Cuma günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının hazırlıklarını Sakarya'da gerçekleştiriyor.

U19 MİLLİ TAKIMI

Ay-yıldızlı ekip 11 Ekim Cumartesi günü İsveç karşısına çıkacak. Milli takım son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, 4 günlük iznin ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.

15.00 Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi Açılış organizasyonu gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

Hazırlıkları milli oyunculardan yoksun bir şekilde sürecek

BEŞİKTAŞ

11.30 - 17.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

- 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avrupa ve Asya'da 12 maç oynanacak.

BASKETBOL

- EuroLeague

21.30 Partizan - Anadolu Efes

- EuroLeague Kadınlar

19.00 DVTK HUN-Therm - Fenerbahçe Opet

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Famila Schio

20.30 Reyer Venezia - ÇİMSA ÇBK Mersin

- EuroCup Kadınlar

20.00 Gorzow Wielkopolski - Beşiktaş Boa

VOLEYBOL

- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar

13.00 Aras Spor - Nilüfer Belediyespor Eker

15.30 Bahçelievler Belediye - Göztepe

17.30 Beşiktaş - İlbank

CİMNASTİK

10.00 Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesinde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve milli cimnastikçiler, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama

Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.