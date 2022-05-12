Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti - Haberler

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Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti

Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti.

Milli sporcular, Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası için Romanya'ya gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14 Mayıs'ta Campulung kentinde düzenlenecek.

Milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Leyla Işık, Sıla Ata, Dilan Çukurçam, Urkuş Işık, Nurcihan Oysal, Selma Çakmak, Ali Demir, Hakim Dursun, Emin Özdemir, Abdullah Çakır, Azat Demirtaş.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Atletizm, Türkiye, Romanya, Milli, Spor, Haberler

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